Рейтинги партий: растет популярность "Нового Единства" и других коалиционных партий

В ноябре поддержку партии "Согласие" выразили 9,5% респондентов по сравнению с 10% в октябре. Рейтинг "Нового Единства" увеличился на 1,4 процентных пункта и достиг 7,8%, а количество сторонников СЗК снизилось с 8,3% до 7,4%.

Незначительный рост рейтингов наблюдался у коалиционных партий - Национального объединения (НО) и "Для развития/За!". Рейтинг НО повысился с 5,3% до 5,6%, а рейтинг "Для развития/За!" - с 4,6% в октябре до 4,9% в ноябре.

Рейтинг партии "Прогрессивные" вырос на один процентный пункт, достигнув 3,7%.

Аналогичные результаты в ноябре показали Новая консервативная партия, Русский союз Латвии и Латвийское объединение регионов - 2,8%, 2,7% и 2,6% по сравнению с 2,5%, 2,5% и 2,4% в октябре.

В свою очередь 2,1% респондентов были готовы проголосовать за партию "Латвия на первом месте" (ЛПМ), основанную Айнаром Шлесерсом (в октябре - 2,4%) и 1,7% - за "Закон и порядок" Алдиса Гобземса (2,3%).

По данным опроса SKDS, в ноябре 29% респондентов заявили, что не знают, за кого голосовать. Это на треть больше, чем в сентябре. Еще 18% заявили, что не будут участвовать в выборах.