Можно ли отключить Россию от SWIFT и чем это грозит?

Чем чревато отключение SWIFT для российских банков и экономики
Ростом издержек - финансовых и, главное, репутационных.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин говорил в 2014 году, что потеря доступа к SWIFT нанесет стране ущерб, сопоставимый с 5% годового объема ее экономики. Правда, с тех пор Россия подготовилась к такому развитию событий, поэтому удар будет смягчен, но все равно отправит бизнес и банки в нокдаун. По двум главным причинам.
Поскольку все три дата-центра SWIFT находятся за пределами России (в США, Нидерландах и Швейцарии), все сообщения российских банков улетают за границу, даже если свифтовка предназначена другому российскому банку или казначейству российской компании через дорогу.
Поэтому отключение от SWIFT сродни ситуации, когда банку отключили международную телефонную линию или перерезали интернет-кабель, по которому он отдает распоряжения о переводах денег, драгоценных металлов и ценных бумаг со своих счетов в других банках. Неудобно, но не конец света. Можно письмом, конечно, или факсом - но это долго и дорого.
Это первая проблема. Перевод банковского обслуживания в каменный век, удорожание и резкое замедление финансовых потоков в эпоху глобальной торговли и международных технологических и сбытовых цепочек нанесет серьезный удар по бизнесу.
Вторая проблема - репутационная.
Страновые санкции, вынуждавшие SWIFT отключать банки, вводились до сих пор только против Ирана и Северной Кореи. Если Россия окажется в компании отъявленных отщепенцев международного сообщества, то многие западные банки и компании сами откажутся от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и государством.
Смогут ли россияне расплачиваться картами в России и открывать валютные счета в случае отключения SWIFT?
Если коротко - да, смогут.
После аннексии Крыма в 2014 году, когда Россия попала под санкции и над ней нависла угроза отключения от SWIFT, российский ЦБ создал собственный аналог для обмена платежными поручениями между российскими банками со звучным названием СПФС. Им пользуются некоторые, но пока SWIFT работает, большинство предпочитает общаться в единой и привычной системе. Но если надо - перейдут на свою.
Поскольку россияне рассчитываются между собой только в рублях, необходимости отправлять поручения об их операциях в банки-корреспонденты за границей нет, а значит, и отключение SWIFT задержки внутренних рублевых платежей не вызовет.
Аналогичная ситуация с платежными картами. Международные лидеры Visa и MasterCard еще в 2015 году договорились перевести процессинг и клиринг внутрироссийских платежей в Россию. Но если что - в стране есть собственная национальная платежная система "Мир".
Что касается счетов в иностранной валюте, то опять же, отключение банка от SWIFT не заставит вкладчиков конвертировать все сбережения в рубли. Поскольку SWIFT лишь пересылает поручения в банки-корреспонденты, в которых у российских банков открыты соответствующие корреспондентские счета в долларах, евро, фунтах или юанях. То есть, технически отключение от SWIFT лишь затрудняет передачу распоряжений о переводе этих денег на другие счета, но не вынуждает отказываться от них.