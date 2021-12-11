Можно ли отключить Россию от SWIFT и чем это грозит?

Но отключение от него не отменяет других каналов связи. В конце концов SWIFT пришел на смену телефону, пневмопочте и телексу в 1973 году, а с тех пор мир пережил несколько революций в телекоммуникациях и шифровании - от факса и имейла до блокчейна.

Почему отключить Россию от SWIFT по требованию США непросто и вряд ли возможно

По двум основным причинам.

Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе. Неподалеку расквартированы другие символы послевоенного мироустройства - Еврокомиссия и НАТО ФОТО: AFP

Во-первых, SWIFT - независимый частный кооператив, которым владеют 3,5 тысячи его членов - банков и финансовых организаций. Он базируется под Брюсселем в сердце Европы, надзор за ним отдан центробанкам 10 крупнейших западных экономик. Он неподвластен США и очень резко противится тому, чтобы его использовали как инструмент санкций.

Лишь пару раз США удалось это. Против Ирана и Северной Кореи - но оба раза эти страны попали под санкции международного сообщества, и самое главное - Европейского союза.

Как бельгийская организация, SWIFT был вынужден подчиниться и отключить банки, против которых ЕС ввел санкции.

Однако когда речь зашла о России после аннексии Крыма в 2014 году, SWIFT предпринял несвойственный ему демарш и выпустил заявление с требованием прекратить давить на него - и с обещанием игнорировать любые отдельные призывы отключать банки.

SWIFT подчеркивает все время, что он лишь предоставляет каналы связи и не собирается быть инструментом санкций против кого бы то ни было. Единственный способ заставить его отключить банк - это решение Европейского парламента, утвержденное властями Бельгии. А не требования США или других стран.

Что может в этой ситуации сделать США в обход ЕС? Пригрозить санкциями уже самому SWIFT. Правда, это уже раздор между союзниками.

Во-вторых, отключить Россию непросто еще и потому, что политически это - палка о двух концах. Она несет серьезные риски и для Запада. Вот почему.

Платежи, проходящие через SWIFT, прозрачны для американских спецслужб, и полный уход российских международных банковских расчетов из западной электронной системы в альтернативную тень усложнит жизнь разведке США.

Но это полбеды. Есть и глобальные последствия.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин разделяют стремление избавить мир от гегемонии США и доллара ФОТО: AFP

Запад долго создавал институты глобализации, вроде МВФ и Всемирного банка, и использование одного из инструментов объединения мира в политических целях приведет к фрагментации и торможению на том пути, который мир под руководством Запада избрал для себя после Второй мировой войны.

Первые признаки уже налицо - Россия и Китай сокращают долю доллара в расчетах и резервах и не единожды уже заикались о создании собственной системы межбанковских платежей.

Так что отключение от SWIFT России - одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, ядерной державы и крупнейшего поставщика энергоресурсов в Европу - будет иметь серьезные последствия не только для российской экономики, но и для мирового порядка.