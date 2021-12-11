Косметика и игрушки на 1400 евро: как эстонка воровала в магазинах

Силья Кутсини обвинялась в кражах, совершенных весной этого года. В решении суда было описано 14 эпизодов краж, в двух случаях ее задержали охранники и товар был возвращен в магазин.

Первая кража произошла вечером 5 апреля, когда

Кутсин в магазине положила в свою сумку альбом для рисования, конструктор Lego, мужские ветровки, две пары ботинок и цветы на общую сумму чуть более 60 евро,

не оплатила товар и вышла из магазина.

На следующий день она вновь совершила кражу. На этот раз она положила в сумку туалетную воду, цветные карандаши, конструктор Lego, гель для стирки и плюшевую игрушку. В общей сложности вещи стоили чуть больше 40 евро, и Кутсин снова не заплатила за них.

Через четыре дня в ее сумке оказались гель для душа, зубная паста, обувь, набор игрушечных машинок и парфюм для дома.

Со временем стоимость украденного стала расти. В случае крупных краж общая стоимость обнаруженных товаров составила почти 260 евро. Очень часто в ее сумку попадали туалетная вода, бритвы и всякие другие косметические средства. Часто туалетную воду она воровала по несколько штук за раз и несколько дней подряд.

В последний раз вечером 25 мая Кутсин положила в сумку товаров на 291 евро. Обвиняемая прошла через кассу и ворота безопасности магазина, но преступление не было доведено до конца, поскольку она была задержана охранниками магазина.

Кутсин, которая впервые оказалась на скамье подсудимых, пошла на соглашение с прокуратурой. Ей придется провести за решеткой один год, если в ближайшие полтора года она совершит еще одно умышленное преступление.