"Большая семерка" предупредила Иран и Россию

Встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Ливерпуле длилась два дня. Тема - обсуждение глобальных угроз и попытки договориться о совместной позиции. Это собрание является последним очным мероприятием при длительной президентуре Великобритании в G7. В следующем году председательствующей страной станет Германия.

В четверг в Вене возобновились переговоры по ядерной программе между мировыми державами и Ираном о соглашении 2015 года, которое постепенно начало терять силу, когда в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Тегерана и вновь установил санкции против Ирана, который в следующем году ответил, постепенно нарушая установленные для ее ядерной программы ограничения. Цель переговоров - вернуть это соглашение.

Иран утверждает, что развивает свою ядерную программу исключительно для гражданских целей, но Запад считает, что запасы обогащенного урана в Иране значительно превышают необходимые для гражданских целей и могут быть использованы в разработке ядерного оружия.

Президент США Джо Байден заявил, что США готовы вернуться к исполнению соглашения, и должностные лица Ирана утверждают, что серьезно относятся к переговорам в Вене. Но Запад упрекает Тегеран в нехватке серьезности и деструктивной позиции.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что страны G7 также выступили с ясным посланием президенту России Владимиру Путину, что в случае вторжения России в Украину Москва должна будет считаться с тяжелыми последствиями.

Украина обвиняет Россию в подготовке десятков тысяч военнослужащих к возможному массовому нападению на соседнюю страну, создавая опасения, что борьба с бандами боевиков, поддерживаемых Москвой, на востоке Украины перерастет в открытую войну между обеими странами.

Россия отрицает любое планирование нападения, обвиняя Украину и США в дестабилизирующем поведении. Москва одновременно требует гарантий, что НАТО не продолжит расширение в восточном направлении.