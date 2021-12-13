Министры этой осенью приняли два важных решения для борьбы с пандемией. В начале они решили не вводить локдаун, несмотря на призывы специалистов. Потом, 18 октября, министры все же решились ввести комендантский час и другие строгие ограничения. Программа Nekā personīga попросила возможность прослушать запись этого собрания, которая не должны особо защищаться законом. В Госканцелярии заявили, что это заседание не записывали, но программе удалось найти доказательства, что запись была.

Совет по кризисному управлению является координирующей структурой, которая согласованно должна справляться с проблемами. В нем работают министры и руководит премьер-министр, поэтому осенью прошлого года Кришьянис Кариньш объединил его с правительственными заседаниями. Решение вопросов о Covid-19 до весны этого года проходило за закрытой дверью, но заседания всегда записывались. Поэтому журналисты могли обратиться к записям и выяснить, насколько Кабинет министров был информирован о закупках вакцин и как Латвия решила не покупать все доступные для нее припасы. Re: Baltica прошлой зимой прослушала записи закрытых заседаний и опубликовала их фрагменты.

"Первый критерий - общественная польза, общественная ценность, потому что не из-за праздного любопытства мы идем длинной дорогой, просим документы, записи и все остальное, чтобы просто послушать, что говорят министры.

В нашем случае речь шла о закупках вакцин, без этой информации никто не мог бы получить полную картину того, как и где произошли все ошибки, поэтому общественная ценность абсолютно ясна", -

говорит редактор Re:Baltica Санита Йемберга.

Журналисты и общество критиковали правительство за принятие решений за закрытыми дверями и непонятную мотивацию. Вопросы Covid-19 министры формально начали рассматривать открыто, а настоящие дискуссии переехали в закрытые форматы – собрание по сотрудничеству партий и, этой осенью, на Совет по кризисному управлению.

Аргумент в пользу этого - политикам нужно за закрытыми дверями подискутировать и поругаться. Однако, в результате этого решения Кабинета министров непрозрачны и, пока одни члены правительства утверждают, что обо всем договорились, другие решения критикуют.

В начале октября Совет не принимал решения о локдауне. По научным моделям было ясно, что это будет стоить тысячи человеческих жизней. Чтобы понять мотивацию политиков, Nekā personīga попросила записи заседаний и получила их.

Заболеваемость быстро росла, Кариньш по просьбе министра здравоохранения Даниэля Павлютса созвал новое заседания Совета. Поменялось настроение общества, и министры смогли договориться о введении локдауна.

Nekā personīga попросила запись и этого заседания. Но получила отказ - было отвечено, что в этот раз Госканцелярия не записывала заседание. Это подтвердили и в самой Госканцелярии.

Комментарий Госканцелярии: "Государственная канцелярия обязана записывать заседания Кабинета министров и в период, когда проходили совместные заседания Кабинета министров и Совета по кризисному управлению, они записывались. В свою очередь, заседания Совета по кризисному управлению не записывались и Государственная канцелярия не выполняет функции секретариата Совета по кризисному управлению. Запись этого заседания была отдельным случаем для секретариата Совета по кризисному управлению для более удобного составления протокола, который также является основным материалом для отслеживания решений. Материалы и протоколы заседаний доступны в разделе секретариата Совета по кризисному управлению кризисом на сайте Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD)".

Протокол VUGD о семичасовом заседании занимает четыре с половиной страницы, из которых две - список участников. Там отражено решение, но не ход дискуссии.

Участники дискуссии, к которым обратилась Nekā personīga, были удивлены отсутствием записи.

"Ситуация, в которой содержание одного заседания доступно, а другого - по какой-то причине нет, мне до конца непонятна", - заявил Павлютс.

Из разговоров с участниками собрания Nekā personīga узнала, что заседание было записано. Люди во время заседания фотографировали мониторы компьютеров с кризисными моделями. На картинках видна иконка, которая появляется только во время записи.

"Можно судить-рядить о том, насколько можно открывать эту запись, но не открыто врать. Мне кажется, что вранье государственной службы - это не та вещь, которую можно осмыслить", - сказала Йемберга.

Премьер-министр на вопросы Nekā personīga дал письменный комментарий, который по сути ни на что не ответил.

Комментарий премьер-министра Кришьяниса Кариньша: "Участие СМИ в ограничении пандемии и в преодолении любого другого кризиса является существенной и неотъемлемой частью успешного результата. Также важно, что существует механизм, позволяющий обществу убедиться в доступе каждого члена правительства к процессу принятия решений. Совет по кризисному управлению является координирующей структурой, которая готовит рекомендации правительству о дальнейших возможных действиях в кризисной ситуации. Решения принимаются на заседаниях правительства, которые являются открытыми и доступными для СМИ и общества. В отдельных установленных случаях рассмотрение вопросов на заседаниях правительства происходит закрыто, поэтому установлен порядок, в котором СМИ доступна информация о вопросах, рассматриваемых в закрытых заседаняих".