Голубой водород вместо угля. Но почему активисты-экологи в ужасе от планов правительства Японии?

Спустя 10 лет их большая часть по-прежнему законсервирована, и предложения о перезапуске вызывают в обществе сильное сопротивление.

ТЭС на природном газе заработали с полной нагрузкой. Но, как недавно убедилась и Британия, газ дорог.

Такао Саики и Рикуро Судзуки выступают против угольной энергетики ФОТО: BBC

Поэтому правительство решило построить 22 новые ТЭС на дешевом угле, поступающем из Австралии. С точки зрения экономики, это правильно. Но не с позиций экологии. Международные борцы с изменениями климата наращивают давление на японские власти.

"Не исключено, что инвестиции японских энергетических компаний в угольные ТЭС в итоге придется списать по графе "Убытки", - говорит эксперт в этой области профессор Томас Кабергер из Технического университета Чалмерса в шведском Гётеборге. - Это отразится на банках и пенсионных фондах и может стать серьезной проблемой для Японии".

В отличие от Европы, делающей ставку на возобновляемую энергию ветра и солнца, в Японии считают самым перспективным направлением водород и аммиак, при сжигании которых не образуется углекислый газ. В конструкцию ТЭС закладывается техническая возможность перехода на новое топливо.

Но амбиции японского правительства идут дальше. Там мечтают сделать Японию первой в мире "водородной экономикой".

И тут вступает в дело автогигант Toyota.

"Тойота Мирай" - первая электрическая модель концерна без вредных выхлопов ФОТО: BBC

В другой приятный солнечный денек я отправился на новенькую водородную автозаправку в центральной части Токио. Уселся на кожаное сиденье "Тойота Мирай", роскошного седана размером с большой "Лексус", нажал кнопку "Старт" и плавно выкатил на улицу.

Машина легка в управлении, движется бесшумно, и единственный оставляемый ей след - небольшие лужицы воды на асфальте.

"Мирай" значит по-японски "будущее". Это первая "Тойота" без вредных выбросов. На ней установлен электродвигатель, но, в отличие от других электромобилей, нет тяжелых батарей под полом. Вместо них - топливный элемент под капотом и баки с водородом под задним сиденьем.

В топливном элементе водород смешивается с кислородом, при их сжигании вырабатывается электричество. Та же технология использовалась для энергоснабжения кораблей "Аполлон" во время лунных миссий.

Пока многим это кажется странным выбором. Водородный двигатель стоит дороже и устроен сложнее, чем батареи. Известный поборник электромобилей Илон Маск назвал идею глупой.

Это не так, возражает глава PR-отдела Toyota Хисаси Накаи. По его словам, концерн собирается оснащать водородными двигателями не только автомобили.

"Я знаю, что существуют разные мнения, - говорит он мне. - Но мы верим в эффективность и перспективы водорода как источника энергии, сводящего к нулю вредные выбросы. Мы продолжим совершенствовать эту технологию, чтобы извлечь из нее максимум возможного".

По словам Хисаси Накаи, Toyota планирует будущее, в котором водородные топливные элементы будут работать повсюду - в домах, в офисах, на предприятиях. И стремится идти в авангарде создания этого "водородного общества".