ЕС выделит средства на поддержку независимых белорусских СМИ

Европейский Союз выделит демократическим силам Беларуси еще 30 миллионов евро, которые предназначены, в частности, для поддержки независимых СМИ. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила в своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 12 декабря.

"ЕС поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы увеличиваем нашу поддержку, выделяя дополнительные 30 млн евро для молодежи, независимых СМИ, покинувших страну малых и средних предприятий и деятелей культуры", - написала фон дер Ляйен, которая в воскресенье встретилась в Брюсселе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Sviatlana @Tsihanouskaya, you are an inspiration to us all.



The EU stands by the Belarusian people in their fight for freedom and democracy.⁰

Today we are stepping up our support, with an additional €30 million for youth, independent media, SMEs in exile and cultural actors. pic.twitter.com/KWZeQjrmQX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 12, 2021

Глава Еврокомиссии напомнила, что ЕС готов предоставить Беларуси 3 миллиарда евро, когда в стране начнется демократическая трансформация. "Белорусский народ имеет законное право определять дальнейший путь своей страны", - подчеркнула она.

Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. По статьям, связанным с протестами, осуждены сотни граждан. К лету 2021 года режим Лукашенко ликвидировал все практически независимые СМИ в республике.