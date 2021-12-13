Пн, 13.12.2021
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Владимир Путин, президент России

ЕС выделит средства на поддержку независимых белорусских СМИ

Урсула фон дер Ляйен ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, дополнительные 30 млн евро предназначены для белорусской молодежи, независимых СМИ и деятелей культуры.

Европейский Союз выделит демократическим силам Беларуси еще 30 миллионов евро, которые предназначены, в частности, для поддержки независимых СМИ. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила в своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 12 декабря.

"ЕС поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы увеличиваем нашу поддержку, выделяя дополнительные 30 млн евро для молодежи, независимых СМИ, покинувших страну малых и средних предприятий и деятелей культуры", - написала фон дер Ляйен, которая в воскресенье встретилась в Брюсселе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Глава Еврокомиссии напомнила, что ЕС готов предоставить Беларуси 3 миллиарда евро, когда в стране начнется демократическая трансформация. "Белорусский народ имеет законное право определять дальнейший путь своей страны", - подчеркнула она.

Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. По статьям, связанным с протестами, осуждены сотни граждан. К лету 2021 года режим Лукашенко ликвидировал все практически независимые СМИ в республике.

Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели в отношении Минска несколько пакетов санкций.


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