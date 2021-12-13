Пн, 13.12.2021
Как рассказал мне один из осужденных таможенников, у него была дилемма - прекратить ли брать взятки. Выбор между преступлением и моббингом, который могли бы начать его коллеги. Из этой системы выйти нельзя, только если уволиться Джена Андерсоне, прокурор
Джена Андерсоне, прокурор

Прогноз Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 декабря: кто везунчик недели, а кто - король?

ФОТО: instagram.com/vasilisa.volodina

"Надеюсь, что на этой неделе ничто не испортит предпраздничного настроения", - написала известный российский астролог Василиса Володина в Instagram и рассказала о главных моментах грядущей недели.

"Какой бы ни была ситуация в новостях, в душе растет и растет радость. И если в начале недели мы все будем еще в некоторой прострации, не до конца осознавая, что Новый год - вот он, уже рядом, то ближе к среде, поменявшие знаки Марс и Меркурий подтолкнут к конкретным действиям - готовимся, закупаемся, наряжаем, украшаем, финишируем.

Чем ближе к выходным, тем больше радостных ощущений и звонкого счастья, витающего в воздухе и приправленного надеждами на лучшее будущее

(Юпитер с Солнце стараются).

И даже Венера, которая скоро станет ретроградной, пока не портит бал", - отмечает астролог.

А вот герои недели:

  • Король недели - Стрелец;
  • Консерватор недели - Козерог;
  • Везунчик недели - Водолей;
  • Волшебник недели - Рыбы.

Представители не всех 12 знаков Зодиака - герои этой недели, но если вы не попали в их число, просто примите это и отнеситесь правильно, посоветовала Василиса Володина. Вывод: это просто не ваши семь дней, но за ними непременно придет другое время.


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