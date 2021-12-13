Прогноз Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 декабря: кто везунчик недели, а кто - король?

"Какой бы ни была ситуация в новостях, в душе растет и растет радость. И если в начале недели мы все будем еще в некоторой прострации, не до конца осознавая, что Новый год - вот он, уже рядом, то ближе к среде, поменявшие знаки Марс и Меркурий подтолкнут к конкретным действиям - готовимся, закупаемся, наряжаем, украшаем, финишируем.
Чем ближе к выходным, тем больше радостных ощущений и звонкого счастья, витающего в воздухе и приправленного надеждами на лучшее будущее
(Юпитер с Солнце стараются).
И даже Венера, которая скоро станет ретроградной, пока не портит бал", - отмечает астролог.
А вот герои недели:
- Король недели - Стрелец;
- Консерватор недели - Козерог;
- Везунчик недели - Водолей;
- Волшебник недели - Рыбы.
Представители не всех 12 знаков Зодиака - герои этой недели, но если вы не попали в их число, просто примите это и отнеситесь правильно, посоветовала Василиса Володина. Вывод: это просто не ваши семь дней, но за ними непременно придет другое время.