Прогноз Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 декабря: кто везунчик недели, а кто - король?

"Какой бы ни была ситуация в новостях, в душе растет и растет радость. И если в начале недели мы все будем еще в некоторой прострации, не до конца осознавая, что Новый год - вот он, уже рядом, то ближе к среде, поменявшие знаки Марс и Меркурий подтолкнут к конкретным действиям - готовимся, закупаемся, наряжаем, украшаем, финишируем.