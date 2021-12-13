В Детской больнице была проведена уникальная в странах Балтии операция

Детская клиническая университетская больница ранее пополнила спектр медицинских технологий особым стационарным рентгеновским аппаратом 3D C-угла, который позволяет еще более безопасно и точно выполнять различные сложные хирургические манипуляции.

Коррекция деформации позвоночника проводилась 17-летней девушке, и в дальнейшем такая возможность будет ежегодно предлагаться 40-50 детям.

Статистика показывает, что при операциях, которые исторически выполнялись без использования 3D-рентгеновского аппарата, до 15% винтов располагаются за пределами тела позвонка, что создает потенциальную нестабильность или риск повреждения спинного мозга. Трехмерная рентгеновская визуализация отображает анатомию позвоночника в трех плоскостях и позволяет значительно снизить этот риск за счет достижения оптимального положения имплантата.

В ходе операции скорректирован сколиоз, который продолжал прогрессировать, несмотря на ранее проведенное интенсивное консервативное лечение. Сколиоз - это трехмерная деформация позвоночника, характеризующаяся боковым искривлением позвоночника и вращением позвонков относительно друг друга.