Путин назвал распад СССР "трагедией"
Президент России Владимир Путин рассказал, что воспринял распад СССР как трагедию и распад исторической России. Свою оценку он высказал в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история", пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин рассказал, что воспринял распад СССР как трагедию и распад исторической России. Свою оценку он высказал в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история", пишет ТАСС.
"Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", - отметил он.
Путин сказал, что страна утратила 40% территории, примерно столько же производственных мощностей и населения.
"Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено", - добавил он.
Президент России подчеркнул, что с распадом Союза "25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет".
"Для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", - цитирует его слова ТАСС.