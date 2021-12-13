Путин назвал распад СССР "трагедией"

"Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", - отметил он.

Путин сказал, что страна утратила 40% территории, примерно столько же производственных мощностей и населения.

"Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено", - добавил он.

Президент России подчеркнул, что с распадом Союза "25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет".