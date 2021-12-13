В Москве жестоко избили сына актера из фильма "Ликвидация"
В Москве в минувшие выходные избили сына актера из фильма "Ликвидация" Максима Дрозда Егора. Об этом пишет "Московский комсомолец".
В Москве в минувшие выходные избили сына актера из фильма "Ликвидация" Максима Дрозда Егора. Об этом пишет "Московский комсомолец".
По данным СМИ, вечером в субботу, 11 декабря, на западе Москвы произошла драка с участием молодого человека. По предварительным данным, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.
"Сын находится в больнице со сложной травмой", - заявил известный артист.
Подробностей артист не раскрыл, лишь попросил молиться за сына.
Известно, что в драке молодой человек получил сильный удар по голове, он потерял сознание и был госпитализирован.
По данным портала StarHit.ru у сына актера обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, субдуральную гематому, контузию левой лобной доли головного мозга, перелом основания и клиновидной кости черепа. Журналисты сослались на запись в медицинской карте - там говорится о переломе височной и теменной костей, кровоподтеке под правой глазницей.
Напомним, что Егор - единственный сын Максима Дрозда. Помимо него у актера также есть три дочери. 24-летний молодой человек решил пойти по стопам отца и стать актером. Сейчас Егор учится в школе-студии МХАТ и периодически снимается в сериалах.