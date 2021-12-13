В Москве жестоко избили сына актера из фильма "Ликвидация"

По данным СМИ, вечером в субботу, 11 декабря, на западе Москвы произошла драка с участием молодого человека. По предварительным данным, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Сын находится в больнице со сложной травмой", - заявил известный артист.

Подробностей артист не раскрыл, лишь попросил молиться за сына.

Известно, что в драке молодой человек получил сильный удар по голове, он потерял сознание и был госпитализирован.

По данным портала StarHit.ru у сына актера обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, субдуральную гематому, контузию левой лобной доли головного мозга, перелом основания и клиновидной кости черепа. Журналисты сослались на запись в медицинской карте - там говорится о переломе височной и теменной костей, кровоподтеке под правой глазницей.