Епископ сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Пришлось извиняться

Они посчитали, что слова священника могут разрушить семейные традиции и испортить праздничное настроение детей, которым и так досталось из-за пандемии.
После этих высказываний римско-католической епархии коммуны Нато (к ней принадлежит епископ Стальяно) пришлось извиниться. Там отметили, что епископ хотел напомнить детям историю Николая Чудотворца, который помогал бедным и подвергался гонениям за веру в Иисуса Христа.
"Мы не должны разрушать детские фантазии, но нужно находить в этом и положительные моменты. Так, Санта-Клаус - это эффективный образ, демонстрирующий важность щедрости и доброты. Но сейчас этот образ теряет свое значение - его связывают со стремлением владеть, покупать, покупать и снова покупать. Поэтому важно переоценить его и придать ему новое значение", - отметил директор епархии по связям с общественностью, преподобный Алессандро Паолино.
Стальяно в интервью газете La Repubblica отметил, что не говорил детям, что Санта-Клауса не существует, но подчеркнул, что необходимо "отличать реальное от несуществующего". "Дело в том, что Рождество больше не принадлежит христианам. Рождественская атмосфера - гирлянды и покупки - заменили Рождество", - сказал он.