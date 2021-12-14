Епископ сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Пришлось извиняться

Они посчитали, что слова священника могут разрушить семейные традиции и испортить праздничное настроение детей, которым и так досталось из-за пандемии.

После этих высказываний римско-католической епархии коммуны Нато (к ней принадлежит епископ Стальяно) пришлось извиниться. Там отметили, что епископ хотел напомнить детям историю Николая Чудотворца, который помогал бедным и подвергался гонениям за веру в Иисуса Христа.

"Мы не должны разрушать детские фантазии, но нужно находить в этом и положительные моменты. Так, Санта-Клаус - это эффективный образ, демонстрирующий важность щедрости и доброты. Но сейчас этот образ теряет свое значение - его связывают со стремлением владеть, покупать, покупать и снова покупать. Поэтому важно переоценить его и придать ему новое значение", - отметил директор епархии по связям с общественностью, преподобный Алессандро Паолино.