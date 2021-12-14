Новые подробности аварии, в которой пострадал Гунтис Улманис

На прошлой неделе издание Privātā Dzīve получило информацию о том, что служебный автомобиль Улманиса не пострадал. Никакая другая машина не участвовала в произошедшем.

Травмы, после которых, учитывая солидный возраст бывшего президента, требуется длительный реабилитационный период, Улманис получил на территории своего имущества на Тукумской стороне. Он пострадал, когда перемещался по территории на электрическом транспортном средстве.

"Несчастный случай произошел в его доме, и государственная собственность не пострадала. Назовем это дорожно-транспортным происшествием на частной территории. И преступления против чьей-либо жизни, здоровья или имущества не было", - сказала Ева Эйхмане, помощница Улманиса.

Как сообщалось, изданию Kas Jauns? Улманис рассказал, что после ДТП "четыре месяца находился между жизнью и смертью".

После аварии экс-президент перемещается в инвалидном кресле и живет с надеждой, что когда-нибудь снова сможет ходить.