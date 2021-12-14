Суицид или убийство? Дело о смерти девушки в Риге расследуется дольше 10 лет

Следующее судебное заседание назначено на 20 января 2022 года, в ходе которого планируется продолжить судебные прения.

Ина Мейджа, мать погибшей девочки, ранее высказывала мнение, что

продолжительность расследования - около десяти лет - бесчеловечна.

Пострадавшая также подчеркнула, что в среднем в год проводится всего шесть судебных заседаний, что, по ее мнению, слишком мало.

На первом судебном заседании, которое состоялось 23 февраля 2016 года, прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором говорилось, что двое обвиняемых и погибшая женщина в день убийства вместе употребляли алкогольные напитки, а позже между ними возник спор. В результате мужчины схватили женщину и выбросили из окна пятого этажа. Мотивы преступления в ходе производства по уголовному делу не выяснены.

Обвиняемые не признали себя виновными. Потерпевшие потребовали возмещения ущерба на сумму более 510 000 евро и 303 000 евро, что ответчики не признали.

Как известно, на скамье подсудимых - двое мужчин, Марис Швабе и Андрей Даргильс, с которым у погибшей был роман. Оба мужчины были обвинены по 10 пункту статьи 117 Уголовного кодекса - убийстве, совершенном группой лиц. За это им грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.