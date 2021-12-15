Послала на три буквы: Кристин Дэвис разозлили комментарии в Сети о ее фигуре и возрасте

Хотя героиня актрисы, Шарлотта Йорк, поддерживает окрашивание седых волос и пластические операции в продолжении сериала HBO "И просто так" (And Just Like That ...). Кристин Дэвис устала от попыток папарацци "получить плохие снимки" 50-летних звезд на съемочной площадке.

"Все хотят это прокомментировать. Наши волосы, наши лица". Актриса подчеркнула, что количество подобных комментариев повергло ее в шок.

"Я чувствую гнев, а я не хочу испытывать его постоянно, поэтому я просто не смотрю, что там пишут. Хотя я и так это знаю", - отметила она, говоря о комментариях про ее грушевидную фигуру.

"СМИ каждую неделю писали о моей грушевидной фигуре, что в то время я не считала комплиментом", - сказала она. "Для меня это было довольно тяжело, потому что я не могла этого избежать. Думаю, это повторится снова...

Но я также знаю, что буду откровенна: Пошли на***, люди, придите сюда и сделайте это лучше", - резко отреагировала Кристин.

Дэвис так же добавила: "Проблема соцсетей в том, что вы не знаете, что делают эти люди. Вы вообще ничего о них не знаете. Они просто кидают в тебя бомбы. Меня это злит".

Галерея: Кристин Дэвис на премьере сериала "И просто так"

Негативные комментарии по поводу внешнего вида актрис в сериале "И просто так" стали появляться еще задолго до премьеры. Тогда на критику отреагировала Сара Джессика Паркер. "И что я должна с этим делать? Перестать стареть? Исчезнуть?", - написала актриса.

В минувший четверг состоялась долгожданная премьера сериала "И просто так" - продолжения культового "Секса в большом городе".

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернулись к своим ролям. Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинальном шоу Саманту Джонс, принимать участие в проекте не стала.