Послала на три буквы: Кристин Дэвис разозлили комментарии в Сети о ее фигуре и возрасте

Хотя героиня актрисы, Шарлотта Йорк, поддерживает окрашивание седых волос и пластические операции в продолжении сериала HBO "И просто так" (And Just Like That ...). Кристин Дэвис устала от попыток папарацци "получить плохие снимки" 50-летних звезд на съемочной площадке.