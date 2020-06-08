Алкоголизм, счастливое материнство и романы: что стало с актрисами сериала "Секс в большом городе"

Сара Джессика Паркер

В реальной жизни звезда сериала нашла своего Мистера Бига в лице Мэттью Бродерика. У пары есть сын Джеймс и близнецы Мэрион и Табита, которых выносила суррогатная мать. В свою очередь, первенца Джессика ждала во время съемок пятого сезона сериала и стилистам пришлось маскировать ее живот.

Из общего со своей героиней у Сары - любовь к Манхэттену. Ее семья обосновалось именно там. В настоящее время актриса все также снимается в кино и также периодически сотрудничает с модными брендами. Например, недавно она приняла участие в одном из рекламных роликов Fendi.

Ким Кэттролл

На момент начала съемок сериала Ким Кэттролл было 42 года. В сериале несмотря на самый зрелый возраст на счету женщины самое большое количество бурных романов. В жизни у нее также было немало романов. Но как говорила ее героиня - Саманта Джонс:

"Ни один мужчина не стоит того, чтобы перестать из-за него наслаждаться всем остальным".

Сейчас ей 63, и выглядит она замечательно! Актерство Ким не забросила.

Синтия Никсон

Актриса 15 лет была в гетеросексуальных отношениях с преподавателем английского языка Дэнни Мозесом, от которого родила двух детей - Сэмюела Джозефа (ему 23 года) и Чарльза Иезекииля (ему 18).

Однако в 2004 году Никсон познакомилась с активисткой Кристин Маринони, с которой они в 2012 году поженились. В настоящее врем женщины все еще вместе.

В том же году актриса призналась миру в своей бисексуальности.

Одним из последних увлечение звезды является политика. Никсон принимала участие в выборах на пост губернатора Нью-Йорка.

Кристин Дэвис

В 2011 году Кристин удочерила новорожденную девочку, которую назвала Джемма Роуз Дэвис. В 2018 году она усыновила мальчика Уилсона.

Актерскую карьеру она практически забросила, чтобы отдать все свое свободное время семье. Иногда ее можно заметить на светских мероприятиях.

А некоторое время назад Дэвис имела ряд проблем с алкоголем и посещала клуб анонимных алкоголиков.

"Алкоголь освободил меня. Я была очень застенчивой, и не знала, как выйти из моей замкнутости. Я выпивала по той же причине, по какой я выбрала карьеру актрисы. Я хотела бы чувствовать и выражать себя свободно", - признавалась Кристин в одном из интервью.