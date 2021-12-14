Павлютс рассказал, где будут вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет

Он отметил, что детей нельзя будет вакцинировать в расположенных в торговых центрах пунктах вакцинации, центрах вакцинации или выездных автобусах. Детей можно будет вакцинировать в медучреждениях, например, в больницах, поликлиниках, а также центрах здоровья и практиках семейных врачей.

Павлютс в очередной раз отметил, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет в Латвии не обязательна, однако он призывал родителей обязательно вакцинировать против Covid-19 детей, входящих в какую-либо из групп риска, например, детей с онкологическими заболеваниями и т.д.

Напомним, в понедельник, 13 декабря, Латвия получила 54 000 детских доз вакцины Comirnaty, предусмотренных для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. По словам Павлютса, всего в Латвии около 141 000 детей в возрасте от 5 до 11 лет.