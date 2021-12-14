Вт, 14.12.2021
Дети - это наше будущее, наше общество послезавтра Антонина Кравцун, приемная мать
Антонина Кравцун, приемная мать
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Павлютс рассказал, где будут вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters / Scanpix

Вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет против Covid-19 будут осуществлять в практиках семейных врачей или в медучреждениях, заявил во вторник, 14 декабря, после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он отметил, что детей нельзя будет вакцинировать в расположенных в торговых центрах пунктах вакцинации, центрах вакцинации или выездных автобусах. Детей можно будет вакцинировать в медучреждениях, например, в больницах, поликлиниках, а также центрах здоровья и практиках семейных врачей.

Павлютс в очередной раз отметил, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет в Латвии не обязательна, однако он призывал родителей обязательно вакцинировать против Covid-19 детей, входящих в какую-либо из групп риска, например, детей с онкологическими заболеваниями и т.д.

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Напомним, в понедельник, 13 декабря, Латвия получила 54 000 детских доз вакцины Comirnaty, предусмотренных для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. По словам Павлютса, всего в Латвии около 141 000 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Вакцинацию детей этой возрастной группы планируется начать в четверг, 16 декабря, когда в медучреждения и практики семейных врачей эти вакцины будут доставлены. Доставки планируются осуществить во вторник и в среду.


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