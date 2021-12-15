Бывший телохранитель Макрона задержан из-за контракта с российским олигархом

Беналла был уволен из охраны Макрона в 2018 году, когда было опубликовано видео, на котором он ударил протестующего во время демонстрации.
Беналла и его жена были задержаны антикоррупционной полицией в связи с расследованием дела его знакомого Венсана Краза.
Бывший полицейский Краз, который ранее отвечал за безопасность политической партии Макрона, в 2019 году сообщил следователям, что соглашение с российским олигархом Искандером Махмудовым предусматривает защиту его и его детей во Франции и Монако.
Беналла на допросе в парламентском комитете в 2018 году отрицал какую-либо связь с соглашением.
Французские следователи расследуют возможное отмывание денег и коррупцию в соответствии с соглашением.
В декабре 2019 года интернет-издание Mediapart сообщило, что контракт был подписан на сумму 294 тысячи евро.
В прошлом месяце Беналла был признан виновным в нападении на двух молодых протестующих на демонстрации в 2018 году, а также в подделке документов и незаконном хранении огнестрельного оружия.