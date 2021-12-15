Ср, 15.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог

Бывший телохранитель Макрона задержан из-за контракта с российским олигархом

Эммануэль Макрон ФОТО: EPA/LETA

Александр Беналла, бывший телохранитель президента Франции Эммануэля Макрона, во вторник, 14 декабря, был арестован в связи с контрактом, подписанным знакомым Беналлы с неким российским олигархом.

Беналла был уволен из охраны Макрона в 2018 году, когда было опубликовано видео, на котором он ударил протестующего во время демонстрации.

Беналла и его жена были задержаны антикоррупционной полицией в связи с расследованием дела его знакомого Венсана Краза.

Бывший полицейский Краз, который ранее отвечал за безопасность политической партии Макрона, в 2019 году сообщил следователям, что соглашение с российским олигархом Искандером Махмудовым предусматривает защиту его и его детей во Франции и Монако.

Беналла на допросе в парламентском комитете в 2018 году отрицал какую-либо связь с соглашением.

Французские следователи расследуют возможное отмывание денег и коррупцию в соответствии с соглашением.

В декабре 2019 года интернет-издание Mediapart сообщило, что контракт был подписан на сумму 294 тысячи евро.

В прошлом месяце Беналла был признан виновным в нападении на двух молодых протестующих на демонстрации в 2018 году, а также в подделке документов и незаконном хранении огнестрельного оружия.


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