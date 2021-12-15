Бывший телохранитель Макрона задержан из-за контракта с российским олигархом

Беналла был уволен из охраны Макрона в 2018 году, когда было опубликовано видео, на котором он ударил протестующего во время демонстрации.

Беналла и его жена были задержаны антикоррупционной полицией в связи с расследованием дела его знакомого Венсана Краза.

Бывший полицейский Краз, который ранее отвечал за безопасность политической партии Макрона, в 2019 году сообщил следователям, что соглашение с российским олигархом Искандером Махмудовым предусматривает защиту его и его детей во Франции и Монако.

Беналла на допросе в парламентском комитете в 2018 году отрицал какую-либо связь с соглашением.

Французские следователи расследуют возможное отмывание денег и коррупцию в соответствии с соглашением.

В декабре 2019 года интернет-издание Mediapart сообщило, что контракт был подписан на сумму 294 тысячи евро.