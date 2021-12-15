ЕСПЧ присудил 400 тысяч евро россиянке, которой муж отрубил кисти рук. Это рекордная сумма

До этого рекордной была компенсация в 250 тысяч евро, присужденная бывшему инспектору ГАИ Алексею Михееву, который в 1998 году после пытки током в полиции в связи с подозрением в уголовном преступлении, которого он не совершал, выбросился из окна и стал инвалидом. ЕСПЧ признал, что власти России не провели эффективного расследования этого дела.

Компенсацию Михееву выплатили, но общие меры по недопущению подобных случаев властями России приняты не были.

Только в 2018 году в Совете Европы признали неисполненными 116 решений ЕСПЧ по аналогичным делам о пытках с целью выбивания признания в преступлениях.

В последние годы крупные суммы до 100 тысяч евро ЕСПЧ присуждал заявителям по делам о насильственных исчезновениях людей на Северном Кавказе. 14 декабря в очередном таком решении присудил 367 тысяч евро 15 родственникам заявителей по такому делу. А еще 11 заявителям в решении по делу о пытках ЕСПЧ в тот же день присудил 572 тысяч евро.

Почему такая сумма?

В каком-то смысле это наказание властям России, которые не приняли необходимых мер за два года после первого постановления ЕСПЧ по делу Валерии Володиной - о домашнем насилии и недавнего - о порномести, сталкинге и киберхарассменте (ей присудили по ним 26 тысяч и 7,5 тысячи евро), сказал Би-би-си Берестнев.

Решение по делу Грачевой он называет "пилотным", в нем указаны конкретные шаги, которые в Совете Европы ожидают от российских властей. И беспрецедентная сумма, по мнению эксперта, прописана для того, чтобы оно "не прошло мимо руководства страны".

Если бы ЕСПЧ хотел поднять планку выплат в целом, они бы присудили аналогичные суммы всем заявителям по этому делу. В решении по делу о домашнем насилии суд в Страсбурге объединил несколько жалоб - кроме Грачевой еще трех россиянок. Россия должна выплатить им по 20 тысяч евро компенсации морального вреда - плюс по 5 тысяч евро за судебные издержки.

Рекордная сумма присуждена только Грачевой, поскольку ее ситуация уникальна и наиболее резонансна по сравнению с другими массовыми случаями домашнего насилия, считает Берестнев.

Суд таким образом решил привлечь внимание к проблеме, и возражать против выплаты этой суммы российским властям будет достаточно сложно, полагает он. ЕСПЧ, по его мнению, предупреждает Россию, что если правовые меры общего характера приняты не будут, суммы компенсаций будут увеличены. К таким мерам, пояснил Берестнев, относится возможность законодательного введения запретительного ордера как средства ограждения от домогательств, не только в случае домашнего насилия.

Когда Россия должна выплатить компенсацию?