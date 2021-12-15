ЕСПЧ присудил 400 тысяч евро россиянке, которой муж отрубил кисти рук. Это рекордная сумма

У России есть три месяца на обращение в Большую палату ЕСПЧ с ходатайством о новом рассмотрении дела.
Если обжаловать решение власти России не будут, решение вступит в силу, после чего на выплату компенсации будет отведено еще три месяца.
Видео: Маргарита Грачева: "Дело закрыли, а через три дня меня вывезли в лес и отрубили кисти рук"
По мнению Берестнева, обжаловать решение ЕСПЧ по сумме компенсации бессмысленно, скорее всего это приведет к отказу (но может позволить затянуть срок выплаты еще на несколько месяцев).
Если же по делу Грачевой будут израсходованы все выделенные на выплаты по решениям ЕСПЧ средства (до сих пор на это выделялось по 600 млн рублей в год), Генпрокуратура России, отвечающая за исполнение решений ЕСПЧ, сможет запросить на эти цели дополнительное финансирование, рассказал Берестнев.
История Грачевой
В конце 2017 года Дмитрий Грачев, с которым Грачева на тот момент состояла в официальном браке, отобрал у жены телефон, посадил в машину и вывез в лес, где топором отрубил ей кисти рук, нанеся не менее десяти ударов, установило следствие.
По версии следствия, мотивом его действий стала ревность - он был убежден, что жена изменяет ему, и требовал от нее признаться в этом. Грачев заранее подготовился к преступлению - купил пластиковые хомуты и топор, а также жгуты, бинт и йод.
Отрубив жене кисти рук, Грачев обработал раны, чтобы она не истекала кровью, а затем отвез ее к больнице и там высадил. В тот же день он пришел в полицию и во всем признался.
Врачам удалось пришить Грачевой одну отрубленную кисть, вторую ей позже заменили на бионический протез.
Как выяснили следователи, за месяц до инцидента Грачев уже вывозил супругу в лес, где угрожал ей убийством, но в итоге отпустил. После этого Грачева обратилась в полицию, но участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
В начале 2018 года Грачевой удалось оформить развод, но, по ее словам, даже после ареста бывший муж продолжал ей угрожать, передавая записки через знакомых.
В сентябре 2018 года Грачева лишили родительских прав, а в ноябре приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством.
Суд также обязал его выплатить бывшей жене 2 млн 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Потерпевшая требовала компенсацию в размере 8 млн рублей.