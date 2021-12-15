Ср, 15.12.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Париже пропал латвиец: полиция разыскивает Мартиньша Толенса

ФОТО: Valsts policija

Кенгарагский участок полиции Риги разыскивает пропавшего без вести Мартиньша Толенса 1992 года рождения.

Последнее известное местонахождение Мартиньша - Франция, Париж. Мужчина планировал вернуться в Латвию, но 7 декабря связь с ним оборвалась, а телефон оказался выключенным.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения. Возможно, был одет в черное, с собой - коричневый рюкзак. На плече левой руки - татуировка Joker.

Полиция призывает ознакомиться с фото мужчины и отозваться всех, кому известно его местонахождение, позвонив по телефону 67086800 или 110!


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