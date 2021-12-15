В Париже пропал латвиец: полиция разыскивает Мартиньша Толенса

Последнее известное местонахождение Мартиньша - Франция, Париж. Мужчина планировал вернуться в Латвию, но 7 декабря связь с ним оборвалась, а телефон оказался выключенным.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения. Возможно, был одет в черное, с собой - коричневый рюкзак. На плече левой руки - татуировка Joker.