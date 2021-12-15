В Париже пропал латвиец: полиция разыскивает Мартиньша Толенса
Кенгарагский участок полиции Риги разыскивает пропавшего без вести Мартиньша Толенса 1992 года рождения.
Кенгарагский участок полиции Риги разыскивает пропавшего без вести Мартиньша Толенса 1992 года рождения.
Последнее известное местонахождение Мартиньша - Франция, Париж. Мужчина планировал вернуться в Латвию, но 7 декабря связь с ним оборвалась, а телефон оказался выключенным.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения. Возможно, был одет в черное, с собой - коричневый рюкзак. На плече левой руки - татуировка Joker.
Полиция призывает ознакомиться с фото мужчины и отозваться всех, кому известно его местонахождение, позвонив по телефону 67086800 или 110!