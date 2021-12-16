Думпис: в январе-феврале нас не ждет ничего хорошего

"Распространение Covid-19 по-прежнему высоко и в больницах много пациентов, это серьезная нагрузка на больницы.

Заболеваемость уже неделю, можно сказать, не уменьшается. В больницах очевидно самые большие проблемы доставляют невакцинированные пожилые люди", - объясняет Думпис.

Сениоры являются основной группой риска, в которой в Латвии охват вакцинацией не настолько высок, как необходимо.

Думпис объяснил, что вакцинированные жители, которые на каком-то этапе переболели Covid-19, особенно не должны беспокоиться о бустерной вакцинации, потому что эти люди более защищены. Остальным жителям нужно получить не только вакцину от Covid-19, но и бустерную дозу вакцины, которая может эффективнее защитить от омикрон-штамма Covid-19.

Инфектолог указал, что сейчас предприятия работают над новыми вакцинами, которые могли бы дать лучшую защиту против различных мутаций коронавируса. Поливалентные вакцины могли бы быть доступны через 3-4 месяца.

Инфектолог подчеркнул, что пока не хватает конкретных данных об опасности омикрон-штамма, поэтому сейчас трудно сказать, является ли этот вариант вируса более заразным, поскольку у каждого вируса разные "границы заразности". То же самое относится к возможному росту заболеваемости, так как сейчас многие жители уже вакцинированы.

"Это увидим еще через две недели. Но уже ясно, что пока ни один вариант Covid-19 не распространялся так быстро. Рост в два раза за пару дней - такого темпа распространения не было ни у одного штамма", - сказал Думпис.

Доступная на данный момент информация свидетельствует о том, что чаще болеют те люди, которые переболели Covid-19, но не вакцинировались.

Известно, что омикрон-штамм распространяется быстрее других вариантов, но надо анализировать, почему так происходит.

"В этом году, если мы будем жить свободнее, грипп распространится. Необходима вакцинация, особенно в группах риска. Эту вакцинацию можно проводить вместе с бустерной вакцинацией от Covid-19", - объясняет Думпис.

Он отметил, что никакого интервала между вакцинами соблюдать не надо.

"Это надо сделать. Нет времени ждать".

В праздничное время нужно оценить необходимость каждого контакта с людьми.

"Встречаться надо только с теми, с кем это абсолютно необходимо. С членами семьи надо встретиться только с тем условием, что дедушки и бабушки трижды вакцинированы. Не стоит ходить на вечеринки и различные посиделки", - объясняет Думпис.

Также специалист довольно осторожен в прогнозах "жизни после 11 января".

"Боюсь, мы узнаем больше об омикроне и поймем, что вряд ли сможем что-то открыть.

Надо срочно думать о том, как провести бустерную вакцинацию наиболее обширно, потому что она идет не так хорошо, как хотелось бы. Бустерная вакцинация в контексте омикрон-штамма абсолютно необходима", - заявил Думпис.

Специалист ожидает, что Латвия научится на допущенных ранее ошибках и, когда станет хуже, среагирует вовремя.

"Главное - понять, когда станет хуже и когда надо реагировать, делая это превентивно, а не когда в больницах уже нет мест", - сказал Думпис.

Ранее специалисты ВОЗ сообщили о беспрецедентной скорости распространения омкирон-штамма Covid-19.