"Человек с пенисом, который вас изнасиловал - женщина": Роулинг опять взбесила пользователей Twitter

В твите она цитирует роман "1984" Джорджа Оруэлла.
"Война - это мир. Свобода - рабство. Невежество - сила. Человек с пенисом, который вас изнасиловал - женщина"
Публикация писательницы вызвала активные споры - многие пользователи Сети снова обвинили Джоан Роулинг в трансфобии (почему "снова" - можно прочитать тут).
"Просто интересно, как работает эта логика. На изнасилование способны только мужчины? Изнасилованием считается лишь проникновение? Это врожденно мужская черта?"
"Любовь - это покой. Свобода - это принятие. Понимание - это сила. Трансженщины не представляют опасности для общества. Джоан Роулинг любит разжигать ненависть к целой группе невинных красивых людей".
Но были и те, кто поддержал "маму" Гарри Поттера:
Кроме того, часть комментаторов предполагает, что Роулинг конфликтует с киностудией Warner Bros., которая снимает кинофраншизу "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера. Они считают, что Роулинг специально опубликовала твит накануне премьеры трейлера нового фильма - в нем убрали ее авторство после, вероятно, прошлых скандалов, связанных с трансфобией.