Чт, 16.12.2021
Если бы мама не приняла меня безусловно и не открыла мне свое сердце, то, наверно, я бы спилась и повесилась где-то. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

"Человек с пенисом, который вас изнасиловал - женщина": Роулинг опять взбесила пользователей Twitter

ФОТО: Reuters/ScanPix

Джоан Роулинг снова массово критикуют в Twitter - писательница опубликовала твит, в котором поиронизировала над идеей шотландских полицейских регистрировать пол насильников согласно их личной гендерной идентификации.

В твите она цитирует роман "1984" Джорджа Оруэлла.

"Война - это мир. Свобода - рабство. Невежество - сила. Человек с пенисом, который вас изнасиловал - женщина"

Публикация писательницы вызвала активные споры - многие пользователи Сети снова обвинили Джоан Роулинг в трансфобии (почему "снова" - можно прочитать тут). 

"Просто интересно, как работает эта логика. На изнасилование способны только мужчины? Изнасилованием считается лишь проникновение? Это врожденно мужская черта?"

"Любовь - это покой. Свобода - это принятие. Понимание - это сила. Трансженщины не представляют опасности для общества. Джоан Роулинг любит разжигать ненависть к целой группе невинных красивых людей".

Но были и те, кто поддержал "маму" Гарри Поттера: 

Кроме того, часть комментаторов предполагает, что Роулинг конфликтует с киностудией Warner Bros., которая снимает кинофраншизу "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера. Они считают, что Роулинг специально опубликовала твит накануне премьеры трейлера нового фильма - в нем убрали ее авторство после, вероятно, прошлых скандалов, связанных с трансфобией. 


НАВЕРХ
Back