Рижская дума не поддержала отставку мэра Стакиса и вице-мэра Кирсиса

Подписи за отставку политиков собирала фракция "Согласие", но это предложение поддержали также партии "Честь служить Риге" и "Русский союз Латвии".

Депутаты "Согласия" отметили, что в Риге до сих пор есть улицы, покрытые льдом, на которых машины неконтролируемо скользят. В свою очередь, тротуары превратились в лед, и десятки людей скользят и получают травмы.

"Согласие" обвинило депутатов коалиции в слепоте и глухоте относительно происходящего на улицах Риги. Представители оппозиции считают наглостью заявлять, что все убрано вовремя и качественно.

Депутаты коалиции ответили цитированием новостей и демонстрацией новостных сюжетов о заснеженных и неубранных улицах во времена, когда Ригой управляли "Согласие" и "Честь служить Риге".

Кирсис также отметил, что договоры с компаниями, отвечающими за уборку улиц, были заключены еще во времена власти нынешней оппозиции.