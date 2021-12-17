Рижская дума не поддержала отставку мэра Стакиса и вице-мэра Кирсиса
Сегодня, 17 декабря, Рижская дума не поддержала предложение оппозиции об отставке мэра Риги Мартиньша Стакиса и вице-мэра Вилниса Кирсиса.
Сегодня, 17 декабря, Рижская дума не поддержала предложение оппозиции об отставке мэра Риги Мартиньша Стакиса и вице-мэра Вилниса Кирсиса.
Подписи за отставку политиков собирала фракция "Согласие", но это предложение поддержали также партии "Честь служить Риге" и "Русский союз Латвии".
Депутаты "Согласия" отметили, что в Риге до сих пор есть улицы, покрытые льдом, на которых машины неконтролируемо скользят. В свою очередь, тротуары превратились в лед, и десятки людей скользят и получают травмы.
"Согласие" обвинило депутатов коалиции в слепоте и глухоте относительно происходящего на улицах Риги. Представители оппозиции считают наглостью заявлять, что все убрано вовремя и качественно.
Депутаты коалиции ответили цитированием новостей и демонстрацией новостных сюжетов о заснеженных и неубранных улицах во времена, когда Ригой управляли "Согласие" и "Честь служить Риге".
Кирсис также отметил, что договоры с компаниями, отвечающими за уборку улиц, были заключены еще во времена власти нынешней оппозиции.
Стакис же предложил депутатам оппозиции выбрать, готовы ли они потратить больше денег на уборку улиц от снег и отказаться от ремонта улиц и детских садов.