Тимура Батрутдинова госпитализировали с Covid-19

43-летний артист почувствовал недомогания еще 9 декабря. Он жаловался на кашель и слабость. Но со временем его состояние ухудшилось. Тогда было принято решение поместить Батрутдинова в больницу.

Известно, что КТ показало поражение легких в 25-50%. СМИ пишут, что медики оценивают его состояние комика как среднетяжелое. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Напомним, в конце сентября 62-летняя российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована с коронавирусом. По данным СМИ, у нее было поражено 60-65% легких.