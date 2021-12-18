Молодые люди на Audi повредили две машины и сбежали, оставив свой автомобиль

Единственным свидетелем, который видел произошедшее, был Павел. Он рассказал, что припарковал свою машину возле магазина, когда увидел проезжающую мимо Audi с открытым капотом.

"Соответственно, он не справился с управлением автомобиля, потому что ничего не видел. Он врезался в машину, попытался скрыться дальше, но на повороте врезался в кусты. Из машины выскочили двое молодых людей и убежали. Я почти ничего не видел, кроме спин - на них были черные куртки. Я кричал, чтобы они остановились, но, конечно, они не остановились", - рассказал очевидец.

По словам Павла, беглецы были очень молодыми.

Сразу последовал звонок в правоохранительные органы, но когда приехала полиция, никто из молодых людей не вернулся на место происшествия. В кустах все еще стояла брошенная машина с работающим двигателем и включенными фарами.

Сам водитель покинул место происшествия, но Госполиция обнаружила рядом автомобиль Audi, который, возможно, повредил упомянутые машины. "Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении и конфисковала автомобиль Audi. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии и личность водителя. В то же время Государственная полиция призывает свидетелей ДТП позвонить по телефону 67829234 или 110", - сообщила представитель Государственной полиции Лина Кальке.

Несмотря на то, что машина нарушителя находится у полиции, сотрудники правоохранительных органов ищут других очевидцев или кого-то, кто ехал поблизости с видеорегистратором.