Сб, 18.12.2021
Один раз меня оставили с другом сестры. Проснулась с утра от того, что у меня между ног что-то непонятное и в следующий миг выливается белая, липкая, вонючая жидкость. Это был первый раз, когда я хотела умереть. Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве
Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве

Молодые люди на Audi повредили две машины и сбежали, оставив свой автомобиль

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Вечером владельцам двух машин пришлось поволноваться о том, где найти эвакуатор и сервис, потому что их автомобили Renault и Volvo были повреждены в результате действий водителя Audi, который либо не имел опыта вождения, либо находился за рулем в состоянии сильного опьянения, сообщает передача Degpunktā.

Единственным свидетелем, который видел произошедшее, был Павел. Он рассказал, что припарковал свою машину возле магазина, когда увидел проезжающую мимо Audi с открытым капотом.

"Соответственно, он не справился с управлением автомобиля, потому что ничего не видел. Он врезался в машину, попытался скрыться дальше, но на повороте врезался в кусты. Из машины выскочили двое молодых людей и убежали. Я почти ничего не видел, кроме спин - на них были черные куртки. Я кричал, чтобы они остановились, но, конечно, они не остановились", - рассказал очевидец.

По словам Павла, беглецы были очень молодыми.

Сразу последовал звонок в правоохранительные органы, но когда приехала полиция, никто из молодых людей не вернулся на место происшествия. В кустах все еще стояла брошенная машина с работающим двигателем и включенными фарами.

Сам водитель покинул место происшествия, но Госполиция обнаружила рядом автомобиль Audi, который, возможно, повредил упомянутые машины. "Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении и конфисковала автомобиль Audi. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии и личность водителя. В то же время Государственная полиция призывает свидетелей ДТП позвонить по телефону 67829234 или 110", - сообщила представитель Государственной полиции Лина Кальке.

Несмотря на то, что машина нарушителя находится у полиции, сотрудники правоохранительных органов ищут других очевидцев или кого-то, кто ехал поблизости с видеорегистратором.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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