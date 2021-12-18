СМИ: наступление Китая против Литвы показывает бессилие ЕС

Французские и шведские компании также сталкиваются с аналогичными проблемами, поскольку продукты, произведенные в Литве, являются частью цепочки поставок этих компаний, сказал представитель европейской компании, пожелавший остаться анонимный.

Представители Европарламента, со своей стороны, подчеркивают, что официально власти Пекина делают вид, что ничего не знают о ситуации. Китай официально не признает, что ввел эмбарго на литовскую продукцию. В данном случае мы должны говорить о китайских государственных СМИ, которые предупреждают, что китайские компании не будут торговать со странами, не уважающими суверенитет Китая, ссылаясь на дипломатические отношения Литвы с Тайванем.

По сообщениям китайских СМИ, "он признает все страны равными, независимо от их размера, но не позволит некоторым странам принимать меры против Китая с помощью "мошеннических методов"".

Йорг Вуттке, глава торговой палаты Европейского союза в Китае, назвал ситуацию "беспрецедентной попыткой оказать давление на деловую среду Европы".

"Это усложняет и без того сложную ситуацию в цепочке поставок, затронутую пандемией Covid-19", - сказал Вутке

Не хватает боеприпасов

В настоящее время решение, предложенное Европейским союзом, состоит в том, чтобы делать "все как обычно" - чтобы Торговая палата принимала решение по этому вопросу, а также какие решения может предложить Всемирная торговая организация (ВТО). Однако ни в одном из этих случаев боеприпасов не хватает.

"То, что делает Китай, является политическим шагом, цель которого более чем ясна: угрожать другим странам-членам ЕС, чтобы те не следовали за Литвой и не пытались улучшить отношения с Тайванем", - сказал Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы и нынешний член Европейского парламента. Он добавил, что у Литвы есть политическая поддержка со стороны Европейского Союза, но торговые конфликты обычно затягиваются.

Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис также выразил поддержку Литве и призвал провести расследование соблюдения Китаем правил ВТО. Следует отметить, что Китай также связан правилами ВТО, поскольку Китай также является членом этой организации.

Как бы сильно он ни хотел помочь, ресурсы Домбровскиса ограничены. Торговля между Европейским Союзом регулируется обычными инструментами защиты торговли, такими как антидемпинговые меры. Они не охватывают так называемую серую зону, из которой Китай также действует против Литвы. Европейский Союз не имеет двустороннего торгового соглашения с Китаем, которое могло бы снизить напряженность.

Следующий лучший вариант - запустить инструмент противодействия принуждению, предложенный Домбровскисом. Этот инструмент специально разработан для предотвращения такой геополитически мотивированной торговой напряженности и позволяет Европейскому Союзу принимать меры против нарушителей торговых правил посредством товаров, услуг и прав интеллектуальной собственности.

Однако, чтобы этот инструмент полноценно работал, нужно подождать. И ждать придется несколько лет, пока не закончатся дискуссии, необходимые для одобрения использования этого инструмента европейскими институтами.

Что может предложить ВТО?