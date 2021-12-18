СМИ: наступление Китая против Литвы показывает бессилие ЕС
У Евросоюза нет сильных карт, чтобы иметь дело с Китаем, который начал торговую блокаду против Литвы, сообщает Politico.
У Евросоюза нет сильных карт, чтобы иметь дело с Китаем, который начал торговую блокаду против Литвы, сообщает Politico.
Литва в последние месяцы углубила свои дипломатические отношения с Тайванем. В ответ Пекин приостановил импорт литовской продукции. Politico сообщил, что китайское эмбарго начинает влиять на экспорт товаров в Китай, произведенных другими странами - Францией, Германией и Швецией - поскольку они экспортируют свои товары через Литву.
На следующий день после того, как Литва решила отозвать своих дипломатов из Пекина, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза встретились в Брюсселе, где этому событию не было уделено особого внимания, поскольку на уровне Европейского блока очень мало возможностей маневра, как защитить свои политические принципы.
Противостояние Литвы Китаю началось весной, когда Литва и Тайвань решили открыть свои национальные представительства в Вильнюсе и Тайбэе. Это один шаг до признания Тайваня независимым государством. Китай предпринял меры, чтобы предотвратить тесные связи Европейского Союза с Тайванем. Китайские государственные пропагандистские СМИ стали называть Литву "мышью" или даже "мухой, которая мешается между ног враждующих слонов".
Представитель некой китайской компании сообщил Politico, что Пекин оказывает давление на бизнес-среду Европейского Союза, чтобы прекратить экспорт литовских товаров в Китай. Было объяснено, что запасные детали, поставленные двумя немецкими автомобильными компаниями, застряли в Китае, поскольку выяснилось, что они были произведены в Литве. Однако представитель китайской компании признал, что "поиск новых надежных поставщиков таких запчастей может занять несколько лет".
Французские и шведские компании также сталкиваются с аналогичными проблемами, поскольку продукты, произведенные в Литве, являются частью цепочки поставок этих компаний, сказал представитель европейской компании, пожелавший остаться анонимный.
Представители Европарламента, со своей стороны, подчеркивают, что официально власти Пекина делают вид, что ничего не знают о ситуации. Китай официально не признает, что ввел эмбарго на литовскую продукцию. В данном случае мы должны говорить о китайских государственных СМИ, которые предупреждают, что китайские компании не будут торговать со странами, не уважающими суверенитет Китая, ссылаясь на дипломатические отношения Литвы с Тайванем.
По сообщениям китайских СМИ, "он признает все страны равными, независимо от их размера, но не позволит некоторым странам принимать меры против Китая с помощью "мошеннических методов"".
Йорг Вуттке, глава торговой палаты Европейского союза в Китае, назвал ситуацию "беспрецедентной попыткой оказать давление на деловую среду Европы".
В настоящее время решение, предложенное Европейским союзом, состоит в том, чтобы делать "все как обычно" - чтобы Торговая палата принимала решение по этому вопросу, а также какие решения может предложить Всемирная торговая организация (ВТО). Однако ни в одном из этих случаев боеприпасов не хватает.
"То, что делает Китай, является политическим шагом, цель которого более чем ясна: угрожать другим странам-членам ЕС, чтобы те не следовали за Литвой и не пытались улучшить отношения с Тайванем", - сказал Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы и нынешний член Европейского парламента. Он добавил, что у Литвы есть политическая поддержка со стороны Европейского Союза, но торговые конфликты обычно затягиваются.
Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис также выразил поддержку Литве и призвал провести расследование соблюдения Китаем правил ВТО. Следует отметить, что Китай также связан правилами ВТО, поскольку Китай также является членом этой организации.
Как бы сильно он ни хотел помочь, ресурсы Домбровскиса ограничены. Торговля между Европейским Союзом регулируется обычными инструментами защиты торговли, такими как антидемпинговые меры. Они не охватывают так называемую серую зону, из которой Китай также действует против Литвы. Европейский Союз не имеет двустороннего торгового соглашения с Китаем, которое могло бы снизить напряженность.
Следующий лучший вариант - запустить инструмент противодействия принуждению, предложенный Домбровскисом. Этот инструмент специально разработан для предотвращения такой геополитически мотивированной торговой напряженности и позволяет Европейскому Союзу принимать меры против нарушителей торговых правил посредством товаров, услуг и прав интеллектуальной собственности.
Однако, чтобы этот инструмент полноценно работал, нужно подождать. И ждать придется несколько лет, пока не закончатся дискуссии, необходимые для одобрения использования этого инструмента европейскими институтами.
Брюссель может (и будет) начать сбор доказательств и пойти против Китая в ВТО. Однако этот процесс может занять несколько лет. Верховный суд ВТО сейчас практически парализован, и вполне вероятно, что претензии Евросоюза к Китаю будут просто признаны недействительными. Европейский Союз может использовать обновленное Положение о правоприменении в торговле, чтобы обойти этот суд. Чтобы им воспользоваться, необходимо дождаться решения комиссии ВТО.
Официальные лица Литвы уже работают с Европейской комиссией, чтобы довести этот вопрос до уровня ВТО. Глава организации Нгози Оконджо-Ивеала упомянула конфликт с Литвой в разговоре с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, в то время как другие дипломаты ЕС отмечают, что этот вопрос также обсуждался в Комитете по доступу на рынок ВТО.
"В этом случае трудно представить, что Европейский Союз мог бы сделать, чтобы должным образом отреагировать. Это очень показательный случай, демонстрирующий недостатки инструментов, имеющихся в распоряжении Европейского Союза, и необходимость инструмента противодействия принуждению", - сказал Джонатан Хакенброих, представитель Европейского совета по иностранным делам.
"Должна быть солидарность, но инструмент принуждения не должен быть тем, который призывает отдельные страны Европейского Союза осуществлять внешнюю политику, независимую от блока. Третьи страны могут перейти красную черту и понять, что Европейский Союз не всегда сможет вмешаться в разрешение споров. Должен быть баланс, который Европейский Союз должен учитывать в будущем", - говорит Хакенбройх.
Литовские экспортеры в настоящее время ищут другие рынки сбыта товара.
"Давление Китая имело эффект домино, и некоторые небольшие государства-члены с более низкими экономическими связями с Китаем ожидают хороших экономических отношений с Тайванем. Я не знаю, хотел бы Китай быть рискованным местом для инвестиций в глазах всего мира. Есть много новых возможностей, которые открывают сотрудничество с нормальными и стабильными демократиями", - говорит Кубилюс.