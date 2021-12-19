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Линда Шиллере, мать семерых детей, младшему из которых был всего один год, умерла от заражения Covid-19. Младшие дети еще не осознали, что произошло, и ждут, когда приедет мама, сообщает передача Panorāma на LTV.

Никто в семье не был вакцинирован. После трагических событий и свекровь, и многие другие родственники вакцинировались.

"Мы боялись такого исхода, потому что правительство ничего... Если бы вышло, что мне стало плохо от вакцины, одному из моих родителей, какая поддержка была бы от Латвийского государства?

Какая-то поддержка со стороны правительства, компенсация или наоборот, так как сейчас произошло, если бы это произошло от вакцины", - сказал Гундарс Заранс, многодетный отец.

Сомнение о безопасности вакцины сеяли соцсети.

Никто в семье не мог представить себе худшего кошмара, что Covid-19 может унести жизнь 38-летней матери семерых детей.

Полтора месяца Линда боролась за свою жизнь в больнице. С того дня, как Гундарсу разрешили попрощаться с женой, осталась горечь.

В день, когда Линду отправили в реанимацию, мать Гундарса бросилась на помощь сыну из другого города. Ее поддержка особенно важна в воспитании младшего ребенка Гундарса и Линды.

"Второго ноября ему исполнился год. Я носила его на руках", - сказала мать Гундарса Юдите.

"Первая неделя была сумасшедшей. Не хотел ничего есть, не хотел никого видеть", - добавила она.

"Мы боремся с моим сыном, но это очень сложно", - сказала Юдите.