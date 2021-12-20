Пн, 20.12.2021
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Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии

Столкновения с дикими животными: как избежать удара силой в одну тонну?

ФОТО: Пресс-фото

Автомобиль движется со скоростью 100 км/ч и сталкивается с косулей весом 20 килограммов. В результате удар равен одной тонне веса, и в лучшем случае автомобиль нужно только сдать в ремонт. Это наиболее частый сценарий столкновения автомобиля с лесным животным на дорогах Латвии. И хотя страхование КАСКО является существенной поддержкой в таких ситуациях, лучше в них не попадать вообще. Страховое общество AAS BALTA (группа PZU) дает практические советы, как избежать столкновения с лесными животными и что делать, если столкновение все же неизбежно.

"Практически невозможно сказать, какие части автомобиля страдают больше всего. Это зависит от многих факторов: насколько велико животное (нельзя сравнивать ущерб, нанесенный лисой и лосем), фронтальное или боковое столкновение, столкнулся ли автомобиль только с животным, или человек выполнял какие-то маневры, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным транспортным средством, или съехал с проезжей части, или врезался в дерево, или перевернулся – вариантов очень много. Однако важнее любого ущерба, нанесенного транспортному средству, являются человеческие жизни, которые нельзя оценить ни в каком денежном выражении", – говорит Кристапс Лиециниекс, руководитель управления Транспортных продуктов и подписания рисков BALTA.

В отдельных случаях возмещение, выплачиваемое BALTA за повреждения транспортного средства, может измеряться даже десятками тысяч евро, и обычно это аварии с участием самого крупного лесного животного Латвии – лося.

В прошлом году самое большое вознаграждение BALTA – почти 36 000 евро – было выплачено за столкновение автобуса с лосем на дороге Гулбене-Литене.

Чтобы избежать таких ситуаций, водитель должен знать, как предотвратить столкновение, и что делать, если столкновение неизбежно.

Время, когда следует быть особенно осторожным

Самое опасное время – смена дня и ночи, переход от светлого времени суток к темному и наоборот. То есть незадолго до восхода или после захода солнца, а зимой это как раз время наибольшей интенсивности движения, когда люди едут на работу или домой после рабочего дня. Однако, по словам Кристапа Лиециниекса, осенью, когда у лося пора гона, столкновение возможно в любой момент. Если у самца лося в голове весна, он теряет всякое рациональное суждение и, к сожалению, чувство страха.

"Недаром шутят, что Рига – единственный город в мире, где панда сбила лося, потому что несколько лет назад в Зиепниеккалнсе такси "Панда" наехало на лося.

Лось, ищущий даму, ведет себя непредсказуемо. Но классика сумеречного времени суток – выбежавшие на дорогу косули, олени и кабаны", – рассказывает Кристапс Лиециниекс.

Еще одним фактором риска зимой является посыпанная на дороги соль – она ​​нужна парнокопытным для пищи, поэтому они выходят из леса, чтобы слизывать соль. Чаще всего животных можно встретить там, где меняется ландшафт: на опушках леса, в полосах, где лес переходит в кустарник или кустарник – в луг, где с одной стороны дороги лес, а с другой поле, и т.д. В крупных лесных массивах столкновения происходят даже реже.

"К сожалению, водитель во время движения не может уследить за всеми этими нюансами. При движении из Риги хотя бы в Цесис пейзаж может меняться раз 100, и если водитель будет думать только об этом, то добром это не закончится. Надо принять факт, что любая опушка леса, особенно в сумерках, потенциально опасна", – резюмирует Кристапс Лиециниекс.

Советы по предотвращению столкновения

  • Первое и самое главное – в опасных местах нельзя играть в гонщика и превышать ограничения скорости. Следует считаться с тем, что на дорогу в любой момент может выбежать животное.
  • Многое может решить то, полностью ли водитель сосредоточен на дороге, а не, например, пишет текстовое сообщение в телефоне. Заблаговременно заметить лесное животное на обочине и вовремя затормозить можно только в том случае, если водитель полностью сосредоточен на вождении и ни на чем другом.
  • При виде животного надо тормозить! Нет никакой гарантии, что за ним не последуют другие. По одному, в основном, передвигаются только лоси. Кабаны, олени и косули живут стадом, поэтому, если один пересекает дорогу, за ним, с огромной долей вероятности, последует другой.
  • Также следует считаться с тем, что животные движутся по одним и тем же тропам, которые часто пересекают дороги. Даже если кого-то собьют, повадки животных это не изменит. Поэтому, если вы когда-нибудь встречали на дороге косулю или на конкретном участке дороги есть соответствующие дорожные знаки, в этом месте лучше снизить скорость и быть особенно осторожными.
  • Машина должна быть соответствующим образом подготовлена к погодным условиям. При движении в условиях плохой видимости следует убедиться, что фары автомобиля чистые, а шины должны соответствовать условиям движения – необходимы зимние шины с достаточной глубиной протектора.
  • В автомагазинах можно купить ультразвуковые свистки, где воздух, проходящий через корпус свистка с определенной скоростью – обычно выше 50 км/ч – производит ультразвук, не беспокоящий людей, но слышный для зверей, и сигнализирует обитателям леса, что следует выбрать другое направление движения. Однако Кристапс Лиециниекс предупреждает, что это не панацея. Водители, использовавшие такие свистки, подчеркивают, что они хрупкие и легко повреждаются при мойке автомашины, а зимой их может забить снегом или залить дождем, что затрудняет их эксплуатацию.
  • Новейшее технологическое решение – инфракрасные камеры или камеры ночного видения, которые в темное время суток обнаруживают на обочинах дорог тела с разной температурой – людей и животных – и сигнализируют водителю прежде, чем он заметит проблему. Однако такое оборудование доступно только для автомобилей последних моделей, оно устанавливается на заводе и отдельно не продается.

Как правильно действовать в момент столкновения

Кристапс Лиециниекс напоминает: попав в аварийную ситуацию, необходимо действовать точно так, как указано в правилах дорожного движения – тормозить. Любые другие маневры допустимы только в том случае, если водитель на 100% уверен, что не угрожает безопасности пассажиров или других участников дорожного движения. Однако и к своему собственному здоровью и жизни нельзя относиться легкомысленно.

"В аварийной ситуации решение должно быть принято за сотые доли секунды, и в этот момент работают инстинкт и подсознание, люди дергают руль в одну или другую сторону. Чаще всего в результате таких маневров столкновение происходит не с косулей, которая повредила бы машину, но не причинила бы большого вреда сидящим в салоне людям, а со встречным транспортным средством или деревьями на обочине. При прямом столкновении с животным серьезные травмы у людей очень редки, но нет гарантии, что вы будете контролировать машину во время маневров, а лобовое столкновение на встречной полосе может привести не к одному, а к нескольким смертельным случаям.

Поэтому торможение – единственно правильное действие, когда мы видим выскакивающее на дорогу животное",

– предупреждает Кристапс Лиециниекс.

Важно помнить, что после столкновения раненое животное может атаковать, поэтому лучше не приближаться к нему. Согласно закону, независимо от того, произошло ли столкновение с диким или домашним животным, о происшествии необходимо сообщить в полицию, и нельзя оставлять место происшествия без разрешения полиции. Полиция о происшествии проинформирует соответствующие службы, которые при необходимости окажут животному помощь.

Чтобы напомнить латвийским водителям о необходимости в темное время года проявлять особую осторожность на дорогах, страховое общество BALTA в декабре проводит информационную кампанию, установив на шести государственных дорогах специальные дорожные знаки с необычными символами – лосей, оленей, косуль, зайцев и лис. Знаки установлены на основных дорогах Латвии: A9 Рига – Лиепая, A6 Рига – Даугавпилс – Краслава – граница Беларуси (Патарниеки), A7 Рига – Бауска – граница Литвы (Гренстале), P17 Валмиера – Руйена – граница Эстонии (Унгурини), A10 Рига – Вентспилс и A12 Екабпилс – Резекне – Лудза – граница России (Терехово). Кроме того, эти участки дороги также отмечены в приложении Waze, чтобы привлечь внимание водителей при выборе маршрута движения.


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