Столкновения с дикими животными: как избежать удара силой в одну тонну?

Как правильно действовать в момент столкновения
Кристапс Лиециниекс напоминает: попав в аварийную ситуацию, необходимо действовать точно так, как указано в правилах дорожного движения – тормозить. Любые другие маневры допустимы только в том случае, если водитель на 100% уверен, что не угрожает безопасности пассажиров или других участников дорожного движения. Однако и к своему собственному здоровью и жизни нельзя относиться легкомысленно.
"В аварийной ситуации решение должно быть принято за сотые доли секунды, и в этот момент работают инстинкт и подсознание, люди дергают руль в одну или другую сторону. Чаще всего в результате таких маневров столкновение происходит не с косулей, которая повредила бы машину, но не причинила бы большого вреда сидящим в салоне людям, а со встречным транспортным средством или деревьями на обочине. При прямом столкновении с животным серьезные травмы у людей очень редки, но нет гарантии, что вы будете контролировать машину во время маневров, а лобовое столкновение на встречной полосе может привести не к одному, а к нескольким смертельным случаям.
Поэтому торможение – единственно правильное действие, когда мы видим выскакивающее на дорогу животное",
– предупреждает Кристапс Лиециниекс.
Важно помнить, что после столкновения раненое животное может атаковать, поэтому лучше не приближаться к нему. Согласно закону, независимо от того, произошло ли столкновение с диким или домашним животным, о происшествии необходимо сообщить в полицию, и нельзя оставлять место происшествия без разрешения полиции. Полиция о происшествии проинформирует соответствующие службы, которые при необходимости окажут животному помощь.
Чтобы напомнить латвийским водителям о необходимости в темное время года проявлять особую осторожность на дорогах, страховое общество BALTA в декабре проводит информационную кампанию, установив на шести государственных дорогах специальные дорожные знаки с необычными символами – лосей, оленей, косуль, зайцев и лис. Знаки установлены на основных дорогах Латвии: A9 Рига – Лиепая, A6 Рига – Даугавпилс – Краслава – граница Беларуси (Патарниеки), A7 Рига – Бауска – граница Литвы (Гренстале), P17 Валмиера – Руйена – граница Эстонии (Унгурини), A10 Рига – Вентспилс и A12 Екабпилс – Резекне – Лудза – граница России (Терехово). Кроме того, эти участки дороги также отмечены в приложении Waze, чтобы привлечь внимание водителей при выборе маршрута движения.