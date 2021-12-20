Столкновения с дикими животными: как избежать удара силой в одну тонну?

Время, когда следует быть особенно осторожным

Самое опасное время – смена дня и ночи, переход от светлого времени суток к темному и наоборот. То есть незадолго до восхода или после захода солнца, а зимой это как раз время наибольшей интенсивности движения, когда люди едут на работу или домой после рабочего дня. Однако, по словам Кристапа Лиециниекса, осенью, когда у лося пора гона, столкновение возможно в любой момент. Если у самца лося в голове весна, он теряет всякое рациональное суждение и, к сожалению, чувство страха.

"Недаром шутят, что Рига – единственный город в мире, где панда сбила лося, потому что несколько лет назад в Зиепниеккалнсе такси "Панда" наехало на лося.

Лось, ищущий даму, ведет себя непредсказуемо. Но классика сумеречного времени суток – выбежавшие на дорогу косули, олени и кабаны", – рассказывает Кристапс Лиециниекс.

Еще одним фактором риска зимой является посыпанная на дороги соль – она ​​нужна парнокопытным для пищи, поэтому они выходят из леса, чтобы слизывать соль. Чаще всего животных можно встретить там, где меняется ландшафт: на опушках леса, в полосах, где лес переходит в кустарник или кустарник – в луг, где с одной стороны дороги лес, а с другой поле, и т.д. В крупных лесных массивах столкновения происходят даже реже.

"К сожалению, водитель во время движения не может уследить за всеми этими нюансами. При движении из Риги хотя бы в Цесис пейзаж может меняться раз 100, и если водитель будет думать только об этом, то добром это не закончится. Надо принять факт, что любая опушка леса, особенно в сумерках, потенциально опасна", – резюмирует Кристапс Лиециниекс.

Советы по предотвращению столкновения