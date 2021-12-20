Пн, 20.12.2021
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Гундарс Заранс, многодетный отец

Начало недели не задалось: утром в Лимбажи загорелся автосервис

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Утром в понедельник в Лимбажи загорелся автосервис, сообщает агентство LETA.

По информации Пожарно-спасательной службы, в 9:30 был получен вызов на улицу Стацияс, где горело здание ангарного типа, в котором находится автосервис.

На месте происшествия работали 11 пожарных и использовались четыре автоцистерны.


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