Начало недели не задалось: утром в Лимбажи загорелся автосервис

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПНачало недели не задалось: утром в Лимбажи загорелся автосервис 20 декабря 2021, 13:00Начало недели не задалось: утром в Лимбажи загорелся автосервисrus.tvnet.lvИллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETAУтром в понедельник в Лимбажи загорелся автосервис, сообщает агентство LETA.По информации Пожарно-спасательной службы, в 9:30 был получен вызов на улицу Стацияс, где горело здание ангарного типа, в котором находится автосервис.На месте происшествия работали 11 пожарных и использовались четыре автоцистерны. пожарЛимбажи