Пн, 20.12.2021
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Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии

В полку прибыло: Европейское агентство лекарственных средств одобрило пятую Covid-вакцину

Новая вакцина от компании Novavax ФОТО: Justin Tallis

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины против Covid-19 американской фармацевтической компании Novavax.

Novavax станет пятой применяемой в Европейском союзе (ЕС) вакциной против Covid-19 после того, как она будет официально одобрена Европейской комиссией (ЕК).

В отличие от четырех ранее одобренных вакцин, Novavax создана на протеиновой базе. Она содержит уникальные для этого вируса фрагменты белка.

С помощью этой вакцины иммунная система человека сможет распознать, что этот новый белок не должен присутствовать в организме, и отреагировать соответствующим образом, создав естественную защиту от инфекции Covid-19.


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