В полку прибыло: Европейское агентство лекарственных средств одобрило пятую Covid-вакцину
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины против Covid-19 американской фармацевтической компании Novavax.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины против Covid-19 американской фармацевтической компании Novavax.
Novavax станет пятой применяемой в Европейском союзе (ЕС) вакциной против Covid-19 после того, как она будет официально одобрена Европейской комиссией (ЕК).
В отличие от четырех ранее одобренных вакцин, Novavax создана на протеиновой базе. Она содержит уникальные для этого вируса фрагменты белка.
С помощью этой вакцины иммунная система человека сможет распознать, что этот новый белок не должен присутствовать в организме, и отреагировать соответствующим образом, создав естественную защиту от инфекции Covid-19.