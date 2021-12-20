В полку прибыло: Европейское агентство лекарственных средств одобрило пятую Covid-вакцину

Novavax станет пятой применяемой в Европейском союзе (ЕС) вакциной против Covid-19 после того, как она будет официально одобрена Европейской комиссией (ЕК).

В отличие от четырех ранее одобренных вакцин, Novavax создана на протеиновой базе. Она содержит уникальные для этого вируса фрагменты белка.