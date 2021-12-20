Навальный рассказал об учебе швейному делу, к нему приставили сотрудника с видеокамерой

Сам Навальный еще в начале декабря рассказал, что будет работать в колонии по профессии "швея".

После этого его отправили на учебу, которую Навальный сравнил с "настоящим ПТУ", где, по его словам, есть классные комнаты, практические и контрольные работы, а также две "очень терпеливые" учительницы.

"Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков. В шапке и бушлате. Рядом со швейной машинкой.

Иногда говорит мне что-то вроде: "Алексей Анатольевич, прекратите смотреть в окно, там нет ничего интересного".

В такие моменты ощущение возврата во времени вообще 100%".

По словам Навального, он хорошо осваивает теоретическую часть и уже получил "пятерку" за контрольную работу, а "вот шить не выходит".

Напомним, в августе 2020 года Навальному стало плохо в самолете Томск - Москва. Его доставили в больницу в Омске, откуда через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы боевых ядов "Новичок". Это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В декабре 2020 года The Insider и Bellingcat выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции.