"Камера снимает, как человека из окна выбрасывают". Gulagu.net опубликовал новое видео с пытками заключенных

Как утверждает Gulagu.net, опубликованные в понедельник кадры - менее 1% имеющихся у проекта видео. Основатель проекта Владимир Осечкин оговаривается, что обнародованная версия - "лайтовая" (облегченная), более жестокие кадры правозащитники пока не могут опубликовать из-за правил канала YouTube.

На одной из записей сотрудник ФСИН беседует в камере с двумя заключенными, которых Осечкин называет его агентами. После ухода сотрудника ФСИН в камеру заводят еще одного заключенного, которого, как утверждает Осечкин, было приказано избить и унизить.

Его тут же начинают избивать и заталкивать в туалет. Затем в камере приглушают свет и избиваемого помещают между коек, где видеокамера не может снять, что с ним происходит. Еще один заключенный не участвует в избиении, но наблюдает и раскладывает на койках матрасы так, чтобы происходящее не было видно на камеру, комментирует происходящее Осечкин.

Также Gulagu.net показывает фрагмент избиения заключенного сотрудниками ФСИН и кадры от 27 июля 2020 года, на которых заключенный выпадает из окна. "Вот идет часовой, и в это же самое время камера снимает, как человека из окна выбрасывают", - поясняет Осечкин. Он сообщил со ссылкой на источник в УФСИН по Красноярскому краю, при падении мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и через два дня умер. По информации источника, заключенный не сам выпал из окна - "выбрасывали его умышленно".

Он отметил, что видео правозащитники взяли напрямую из системы видеонаблюдения ФСИН.

В главном управлении ФСИН по Красноярскому краю заявили, что проведут проверку по размещенному в интернете видео об избиениях осужденных.

Запугивание как способ контроля над личностью

Как ранее рассказывал сам Осечкин телеканалу "Дождь" (в России включен в реестр "иноагентов"), после публикации первых видео пыток с Gulagu.net связались несколько сотрудников ФСИН и дали им доступ к служебной системе и архиву ведомства. Это позволило правозащитникам в течение нескольких месяцев наблюдать за более чем 60 учреждениями ФСИН в режиме онлайн, записывая происходящее на экране. Однако пытки правозащитники увидели только на архивных видеозаписях, уточнил Осечкин.

Также он сообщал, что информаторы Gulagu.net вывезли из страны новый архив в 200 гигабайт с пытками заключенных в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае.

Утром 20 декабря накануне публикации в Госдуму внесли законопроект об усилении наказания до 12 лет лишения свободы за пытки, организованные представителями власти. Целью пыток главы комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас теперь предлагают считать запугивание как способ контроля над личностью заключенного. Сейчас максимальное наказание за пытки, организованные представителями власти, составляет восемь лет.

На тему пыток в колониях отреагировали и представители криминального мира. На прошлой неделе стало известно, что "воры в законе" якобы предписали не считать "опущенными" (то есть не дискриминировать) тех, кого изнасиловали по приказу сотрудников ФСИН.

"Унижать и глумиться над ними - это не людское, - говорилось в тексте так называемого "воровского прогона" - записки, распространяемой в тюрьмах. - Ибо по-человечески им можно только сочувствовать".

Тема пыток стала одной из главных в России в этом году после публикаций материалов из архива проекта Gulagu.net, переданных бывшем заключенным Сергеем Савельевым. После видео из саратовской туберкулезной больницы №1 для заключенных завели несколько уголовных дел о пытках и сексуальном насилии. Дела заводили не только в Саратовской области, но и в других регионах.