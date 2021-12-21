Марию Максакову оставили без крыши над головой

Контролировал иск их отец, бывший муж артистки Владимир Тюрин.

Максакова считает, что своими действиями Тюрин передал ненависть к ней детям и наносит урон. Сначала артистка вообще отказывалась верить в происходящее. После Людмила в эфире одного из телеканалов заявила, что считает отца лучшим человеком в мире, а маму, мол, ненавидит вся семья.

В понедельник, 20 декабря, суд в очередной раз встал на сторону Тюрина и детей. Он удовлетворил иск о получении семикомнатных апартаментов. При этом почему-то даже не приняв во внимание ряд важных факторов.

Во-первых, Максакова всячески доказывала, что в процедуре дарения нет ее собственной воли. Во-вторых, суд не провел ни психиатрическую, ни почерковедческую экспертизу, на чем настаивала звезда.

"Но главное, что почему-то отбросили в сторону: сделка по передаче квартиры уже была ранее совершена в отношении другого лица, поэтому не должна иметь юридической силы. Судья Артем Кузьмичев в нарушение всех действующих законодательных норм РФ отказал в привлечении Ивана Вороненкова, истинного собственника данного жилья, в качестве третьего лица. Это беспредел!" - отмечает певица.