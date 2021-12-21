Расширены возможности людей без сертификатов Covid-19 посещать церкви
Кабинет министров во вторник, 21 декабря, расширил возможности посещения церквей для людей, у которых нет сертификатов Covid-19, сообщает LETA.
Кабинет министров во вторник, 21 декабря, расширил возможности посещения церквей для людей, у которых нет сертификатов Covid-19, сообщает LETA.
С поправками к постановлению об объявлении режима чрезвычайной ситуации правительство поддержало то, что не более десяти посетителей могут одновременно присутствовать в местах религиозной деятельности без сертификата Covid-19, обеспечивая каждому посетителю не менее 15 квадратных метров общественного пространства. Посетители без сертификата Covid-19 должны обязательно использовать респираторы FFP-2.
Также предусмотрено, что религиозная организация должна предоставлять респиратор FFP-2 каждому посетителю перед входом. Эти респираторы закупаются самой религиозной организацией, и проект постановления не предусматривает поддержки для обеспечения необходимого финансирования для их покупки.
В то же время необходимо будет обеспечить, чтобы собрание людей в эпидемиологически безопасной среде не происходило одновременно с собранием людей без сертификатов Covid-19.
Что касается максимального количества посетителей мест религиозной деятельности, подчеркивается, что это количество не включает духовный персонал и сотрудников религиозной организации, выполняющих свои обязанности в месте религиозной деятельности. А именно, не более десяти посетителей, не имеющих действующего сертификата вакцинации, могут одновременно присутствовать на месте религиозной деятельности.
Хотя, по мнению Министерства здравоохранения, представившего поправки, действующее правовое регулирование является соразмерным и сбалансированным с точки зрения эпидемиологических рисков, его необходимо уточнить, чтобы привести в соответствие с другими аналогичными ограничениями.
Минздрав отмечает, что для части общества посещение религиозных мест играет важную роль, является частью образа жизни и источником личного эмоционального благополучия.