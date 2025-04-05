Согласно свежему ежемесячному опросу Deutschlandtrend, проведенному исследовательской компанией Infratest-Dimap по заказу общественной телерадиокомпании ARD, за ХДС и его баварскую "сестринскую" партию - Христианско-социальный союз (ХСС) - сегодня готовы проголосовать лишь 26% избирателей. В то же время уровень поддержки AfD достиг 24%, что стало новым рекордом.

Поддержка Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет действующий канцлер Олаф Шольц и с которой блок ХДС/ХСС сейчас ведет коалиционные переговоры, остается на уровне 16%.

Что касается партии "Союз 90/Зеленые", которая входила в прежнюю коалицию с СДПГ, ее рейтинг снизился на один процентный пункт - до 10%.

Показатели левой радикальной партии "Левая" (Die Linke) тоже немного изменились: сейчас ее поддерживают 10% немцев, что на один пункт больше по сравнению с результатами выборов 23 февраля.

Тем временем, две партии, которые на тех выборах не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в парламент - пророссийский леворадикальный блок Сары Вагенкнехт (BSW) и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - сейчас могли бы рассчитывать соответственно на 5% и 4% голосов.

Однако тенденция к снижению популярности затронула не только ХДС/ХСС, но и лично Фридриха Мерца, лидера консерваторов и вероятного кандидата на пост следующего канцлера Германии. Еще до формирования нового правительства 70% опрошенных заявили, что не удовлетворены его работой.

Опрос был проведен в период с 31 марта по 2 апреля, в нем приняли участие 1334 избирателя, имеющих право голоса.