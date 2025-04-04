СМИ: Ближайшие соратники Трампа советуют ему не звонить Путину

По словам источников NBC News, никаких переговоров между Трампом и Путиным в настоящее время не планируется. Однако они предупреждают, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным.

В воскресенье Трамп сообщил NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. Он также рассказал, что очень сердит на Путина за то, что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Три американских чиновника также сообщили NBC News, что вчера в Белом доме состоялась встреча законодателей-республиканцев со специальным представителем Путина по вопросам инвестиций и внешнеэкономического сотрудничества Кириллом Дмитриевым.

Чиновники сообщили, что на встрече присутствовали сенаторы Линдси Грэм и Маркуэйн Малин. Встреча была организована по инициативе Трампа. По словам источников, Дмитриев обсудил с сенаторами условия прекращения войны в Украине и требования Путина.

Дмитриев - первый высокопоставленный российский чиновник, посетивший Вашингтон после вторжения России в Украину. Санкции, наложенные на него, были временно сняты, чтобы он мог получить американскую визу, сообщает NBC News.