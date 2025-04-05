Ожидается, что 9 апреля тарифные ставки будут еще больше увеличены для около 60 торговых партнеров США, включая Европейский союз, Японию и Китай. Согласно плану, для товаров из Китая будет установлен тариф в 34%, а для европейской продукции - 20%.

День, в который было объявлено о введении этих тарифов, Трамп назвал "Днем освобождения".

Это решение стало самым радикальным шагом в рамках жесткой торговой политики, проводимой администрацией Трампа. Экономисты предупреждают, что американские потребители ощутят заметный рост цен, однако удары от этой политики придутся и по другим странам - включая Европу.

В ответ на действия Вашингтона, Китай в пятницу объявил, что с 10 апреля введет симметричный тариф в 34% на все товары из США.

Кроме того, Китай заявил о введении экспортного контроля на семь редкоземельных элементов - стратегически важного сырья для высоких технологий. Пекин также сообщил, что планирует подать жалобу в Всемирную торговую организацию (ВТО) на введенные США пошлины.

Свои меры готовит и Европейский союз. Комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что блок будет действовать "спокойно, поэтапно и единым фронтом", но добавил: "ЕС не станет сидеть сложа руки".

Франция и Германия уже выступили с предложением ввести цифровой налог на американские технологические компании в качестве возможной ответной меры.

В то же время Канада и Мексика не подпадают под действие новых тарифов, поскольку на них уже ранее были наложены отдельные пошлины до 25%, уточняется в заявлении.