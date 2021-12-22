KNAB прекратило уголовный процесс против депутатов Сейма Валайниса и Немиро

Как сообщили в KNAB, в бюро ранее поступило заявление от одного из депутатов самоуправления Добельского края, в котором говорилось, что 9 сентября этого года в здании парламента в Риге депутаты Сейма в группе по предварительному сговору предложили ему в качестве взятки пост заместителя председателя самоуправления Добельского края за то, чтобы он, пользуясь служебным положением и вместе с другими депутатами проголосовал за выражение недоверия тогдашнему председателю самоуправления Добельского края.

Ранее портал pietiek.com сообщал, что депутату Добельской краевой думы Марису Фелдманису (KPV LV) в одном из разговоров в Сейме, в помещениях фракции СЗК, была обещана должность заместителя председателя думы.

После указанного разговора произошла смена власти в Добеле: тогдашний председатель думы Эдгар Гайгалис (Национальное объединение) был отстранен от должности, новым председателем был избран Ивар Горскис (Крестьянский союз Латвии), а Фелдманис, имевший решающий голос в голосовании, получил место заместителя председателя, с которого, однако, вскоре ушел.

На основании полученного заявления 17 сентября KNAB начало уголовный процесс, чтобы проверить, было ли совершено указанное в Уголовном законе преступление - подкуп в группе лиц по предварительному сговору - при принятии решения о смене председателя Добельской краевой думы.

Полученные в ходе досудебного расследования доказательства свидетельствуют, что политическая должность депутата, предложенная депутату думы Добельского края в обмен на голосование за конкретного кандидата на пост председателя думы, должна рассматриваться не в качестве личной или ненадлежащей выгоды, а как часть процесса формирования новой коалиции, охарактеризовало ситуацию KNAB.

Предложение предусматривало дальнейшее сотрудничество в рамках коалиции до окончания срока полномочий краевой думы, а также возможность для депутата более широко осуществлять полномочия избранного в думу должностного лица, отмечает KNAB. Полученные доказательства также указывают на то, что пост заместителя председателя не предлагался ни вместе с деньгами, ни с возможностью получения вознаграждения без выполнения должностных обязанностей.

В свете вышеизложенного расследование пришло к выводу, что вышеупомянутое предложение, сделанное депутату думы самоуправления, следует оценивать как законное в соответствии с положениями закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц". Предложение и требование политических должностей без нарушения закона является неотъемлемой частью процесса формирования политических коалиций.

Рассмотрев полученные доказательства, KNAB и Генеральная прокуратура убедились, что в рамках данного дела не идет речь о взятке с позиции Уголовного закона, и на этой неделе приняли решение о прекращении уголовного дела.

В рамках дела Валайнису и Немиро был присвоен статус лиц, в отношении которых начат уголовный процесс.