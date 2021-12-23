"Все на белые штаны президента": Галкин об инциденте с Затлерсом в Юрмале
Российский комик и шоумен Максим Галкин стал гостем шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю!". Во время программы он решил рассказать историю о том, когда ему было неловко.
Российский комик и шоумен Максим Галкин стал гостем шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю!". Во время программы он решил рассказать историю о том, когда ему было неловко.
"Новая волна", Юрмала. Президент Латвии, тогда это был Валдис Затлерс, приглашает нас на завтрак. Нас - это артистов", - вспоминает комик.
Максим пояснил, что завтрак проходил утром в резиденции президента. На нем были Раймонд Паулс, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Лайма Вайкуле и Надежда Бабкина.
"Были какие-то журналисты на входе. Нас о чем-то спросили, и мы прошли. Очень такая обстановка степенная, европейская. Прекрасная погода. Все красиво", - описывает Галкин.
Велись спокойные светские беседы.
"Через полчаса приходит Басков, который всю ночь веселился... Всю ночь не спал. Он ввалился с фразой: "А вот и я... Я опоздал, но зато я с подарком".
Всем присутствовавшим в этот момент стало неловко. Потому что ни у кого подарков приготовлено не было. "Если выбрать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я стал бы дарить президенту Латвии", - заметил Максим.
По мнению артиста, Басков принес вещь, которую ему уже кто-то подарил ранее: "Это была бутылка водки в упаковке в виде такого советского снаряда с красной звездой".
На мгновение в помещении повисла пауза. Валдис Затлерс не торопился благодарить Баскова за подарок. Тогда со словами "Да вы, наверное, не поняли, смотрите..." певец взял бутылку-снаряд и положил на плечо. Так как подарок явно уже неоднократно передаривался, крышка в нем была ненадежной и содержимое разболталось.
"Когда он это водрузил на плечо, эта фигня открылась, а там, кроме бутылки водки, сверху была стеклянная банка малосольных огурцов... В этот момент она вылетает и разбивается о кованый подлокотник стульчика, на котором сидит президент Латвии. И весь этот рассол с укропом, огурцами... все - на белые штаны президента. Он был весь в этом рассоле", - вспоминает Максим.
Дальше, по словам Галкина, наступила тишина, Басков сел и "начал пунцоветь". Не только потому, что ему было стыдно, но он еще и пытался сдержать смех: "Он смотрит на меня... Я понимаю, что он уже представляет, как я это буду рассказывать, а смеяться он не может, потому что фактически пришел и за минуту "обосрал" президента. Еще и опоздал".
Конечно, Валдис Затлерс сказал, что ничего страшного. В финале, посмотрев на бутылку водки, Лев Лещенко промолвил: "Ну что, может, водочки тогда?".
Жена президента Лилита Затлере поддержала эту идею. На замечание Льва Валерьяновича, что закуска погибла, супруга главы государства заметила, что она как раз приготовила малосольные огурчики.