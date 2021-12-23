В поисках баланса на рынке труда: больше возможностей для родителей, для сотрудников – дополнительные выходные по уходу

Директива также предусматривает право отца ребенка на отпуск по уходу за ребенком продолжительностью не менее десяти рабочих дней в связи с рождением ребенка (в настоящее время в Латвии этот отпуск составляет десять календарных дней). Родители с ребенком в возрасте до восьми лет имеют право потребовать корректировки организации рабочего времени.

Эти условия еще необходимо внедрить в законодательные акты Латвии и планируется, что они будут применяться к родителям, чьи дети родятся после 2 августа 2022 года.

Законы следуют за изменением мнений

Один из распространенных стереотипов – мама как главный воспитатель, а папа как зарабатывающий деньги. Уравновешивание возможностей карьерного роста для женщин и мужчин означает также и изменение в отношении к этому общества.

"Мы должны осознавать, что, когда мы говорим о маленьком ребенке, мы говорим о том, что ребенок и взрослый находятся вместе. Первоначально у ребенка развивается естественная привязанность к родителю, которая связана с выживанием человека, а затем становится основой его личностного развития. Это универсальная, всеобъемлющая биологическая система, которая имеет фундаментальное значение для роста человека в самом широком смысле этого слова. Поэтому в первые годы жизни постоянное, круглосуточное взаимодействие ребенка и взрослого жизненно необходимо.

Мир существенно изменился – как с точки зрения представления об участии мужчин и женщин в карьере, социальных процессах, так и с точки зрения ухода за детьми, где участие обоих родителей в воспитании актуально с момента рождения ребенка. Это не та "задача", которую выполняют только мамы, поскольку доказано, что самое важное в росте ребенка – выполнение этой условной "воспитательной" функции. Это могут сделать и оба родителя, и бабушка, и дедушка, и другой взрослый, любящий ребенка", – указал в дискуссии Никита Безбородов, заведующий клиникой детской психиатрии Детской клинической университетской больницы (BKUS). По его словам, оправданным является то, что ЕС на законодательном уровне реагирует на изменения в обществе и юридически закрепляет принципы равноправия женщин и мужчин.

Отпуск по уходу за ребенком – возможность создать особую связь с ребенком