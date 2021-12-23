Чт, 23.12.2021
Сейчас обеспокоенность заключается в том, что с этими послаблениями кризис может наступить раньше Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU)
Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU)

В поисках баланса на рынке труда: больше возможностей для родителей, для сотрудников – дополнительные выходные по уходу

ФОТО: Пресс-фото

​Директива о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов была принята с целью уравновесить возможности женщин и мужчин на рынке труда, для максимального вовлечения обоих родителей в воспитание детей, а также с целью предложения сотрудникам более гибкого графика работы. Планируется, что изменения вступят в силу в августе 2022 года. Почему будут приняты такие изменения и что они означают для сотрудников?

Видео: Запись дискуссии на русском языке 

В заботе о ребенке должны участвовать оба родителя

"Статистика показывает, что в Латвии в 63% случаев отпуск по уходу за ребенком используют женщины. Мужчины эту возможность пока используют относительно мало, но мы надеемся, что ситуация изменится с введением положений новой директивы в латвийское законодательство. Одна из целей состоит в том, чтобы позволить женщинам быстрее и полноценнее вернуться на рынок труда, поскольку это влияет как на их карьерные перспективы, так и, как следствие, на получаемое вознаграждение и размер пенсии. Вторая цель – вовлечь обоих родителей в воспитание ребенка уже с раннего возраста", – в ходе дискуссии о грядущих изменениях отметила Наталия Прейса, эксперт Латвийской конфедерации свободных профсоюзов.

Одно из нововведений заключается в том, что директива предусматривает индивидуальное право человека на оплачиваемый непередаваемый отпуск по уходу за ребенком не менее двух месяцев. Это значит, что если мама использует большую часть отпуска по уходу за ребенком, то как минимум два месяца придется использовать и папе, то есть и мать, и отец должны будут в течение как минимум двух месяцев обеспечивать основной уход за ребенком. Следует подчеркнуть, что за этот период родительское пособие будет выплачиваться тому родителю, который будет находиться в отпуске по уходу за ребенком. При этом планируется, что оплачиваемую, непередаваемую часть родители смогут использовать одновременно и гибко по частям, пока ребенку не исполнится восемь лет.

Директива также предусматривает право отца ребенка на отпуск по уходу за ребенком продолжительностью не менее десяти рабочих дней в связи с рождением ребенка (в настоящее время в Латвии этот отпуск составляет десять календарных дней). Родители с ребенком в возрасте до восьми лет имеют право потребовать корректировки организации рабочего времени.

Эти условия еще необходимо внедрить в законодательные акты Латвии и планируется, что они будут применяться к родителям, чьи дети родятся после 2 августа 2022 года.

Законы следуют за изменением мнений

Один из распространенных стереотипов – мама как главный воспитатель, а папа как зарабатывающий деньги. Уравновешивание возможностей карьерного роста для женщин и мужчин означает также и изменение в отношении к этому общества.

"Мы должны осознавать, что, когда мы говорим о маленьком ребенке, мы говорим о том, что ребенок и взрослый находятся вместе. Первоначально у ребенка развивается естественная привязанность к родителю, которая связана с выживанием человека, а затем становится основой его личностного развития. Это универсальная, всеобъемлющая биологическая система, которая имеет фундаментальное значение для роста человека в самом широком смысле этого слова. Поэтому в первые годы жизни постоянное, круглосуточное взаимодействие ребенка и взрослого жизненно необходимо.

Мир существенно изменился – как с точки зрения представления об участии мужчин и женщин в карьере, социальных процессах, так и с точки зрения ухода за детьми, где участие обоих родителей в воспитании актуально с момента рождения ребенка. Это не та "задача", которую выполняют только мамы, поскольку доказано, что самое важное в росте ребенка – выполнение этой условной "воспитательной" функции. Это могут сделать и оба родителя, и бабушка, и дедушка, и другой взрослый, любящий ребенка", – указал в дискуссии Никита Безбородов, заведующий клиникой детской психиатрии Детской клинической университетской больницы (BKUS). По его словам, оправданным является то, что ЕС на законодательном уровне реагирует на изменения в обществе и юридически закрепляет принципы равноправия женщин и мужчин.

Отпуск по уходу за ребенком – возможность создать особую связь с ребенком

"Важно, чтобы оба родителя с самого рождения участвовали в воспитании ребенка. Было бы очень желательно, чтобы в первые месяцы отец ребенка мог больше времени проводить с семьей", – указала в дискуссии мама первой эмоциональной помощи (PEP) Анита Кришьяне. В свою очередь, врач Марис Ринкулис, вспоминая свой опыт в отпуске по уходу за ребенком, подчеркнул, что неоспоримое значение имеет эмоциональная связь, которая создается, когда родитель находится с ребенком каждый день. "Это было очень красивое время, трудное, но важное для меня. За эти девять месяцев я узнал свою дочь намного лучше, чем если бы мы встречались только по вечерам после работы. Я думаю, что из-за раннего участия я теперь более интенсивно, глубже участвую в воспитании дочери".

Тот факт, что мужчины используют отпуск по уходу за ребенком, не новость для Латвии, и многие предприятия ввели и ряд других видов поддержки сотрудников с учетом конкуренции на рынке труда. "За последние два года в нашей компании в отпуске по уходу за ребенком находилось 12 человек, из них четверо – мужчины. Конечно, наши сотрудники имеют право как на 10 дней установленного законом отпуска в связи с рождением ребенка, так и на еще пять дополнительных дней отпуска. Таким образом, можно сказать, что мы "обогнали" директиву ЕС", – сказала член правления АО Rīgas Siltums Бируте Крузе.

Отпуск для опекуна пять рабочих дней

Другим важным нововведением в регулировании трудового законодательства, которое внесет директива ЕС, является то, что работник будет иметь право на пять рабочих дней отпуска по уходу в течение календарного года, если он/она ухаживает или поддерживает родственника или кого-то, с кем он/она проживает вместе и которому по медицинским показаниям необходимо получение медицинской помощи или поддержки. По словам Б. Крузе, в коллективном договоре АО Rīgas Siltums уже сейчас закреплена возможность получения дополнительных пяти выходных в год, не уточняя, для какой цели эти дни необходимы. С вступлением в силу директивы ЕС компания предоставит своим сотрудникам еще пять дополнительных дней для ухода за родственниками.

"Это совершенно новый инструмент трудовых отношений. Пять дней – это немного, но это символически значительный шаг. Мы считаем, что эти дополнительные отпуска должны быть оплачены", – подчеркнула Н. Прейса.

В ходе серии дискуссий, посвящённых теме баланса между работой и личной жизнью, другие эксперты также неоднократно указывали, что директива ЕС способствует не только равным возможностям для женщин и мужчин на рынке труда, но и благополучию сотрудников, которое напрямую связано с производительностью, мотивацией и привязке к конкретному предприятию или организации. Предприятия многих отраслей в Латвии уже реализовали ряд инициатив в этом направлении, которые превышают минимальные требования директивы ЕС. Однако важно, что с августа следующего года планируется, что эти требования станут обязательными для всех.

Видео: Запись дискуссии на латышском языке

Статья подготовлена на основании мнений, прозвучавших в ходе цикла дискуссий #dzīvolīdzsvarā "Отцовский, родительский отпуск и отпуск опекуна – какие изменения ожидаются?" Министерства благосостояния и социальных партнеров – Конфедерации работодателей Латвии и Конфедерации свободных профсоюзов Латвии. В дискуссии приняли участие эксперты Наталья Прейса, Никита Безбородов, Анита Кришьяне, Бируте Крузе и Марис Ринкулис. Дискуссию можно посмотреть на портале TVNET.

Цикл дискуссий финансируется Программой Европейского Союза "Права, равенство и гражданство (2014-2020) в рамках проекта 881676-B4A "Баланс для всех (B4A)".


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