"Не видно тебя. Далеко": Собчак надела красное, чтобы Путин ее заметил

Сначала Владимир Владимирович попросил передать журналистке микрофон. Она начала задавать свой вопрос, и тут ее попросили представиться.

"Ксения Собчак, "Осторожно, новости", - представилась она.

"Не видно тебя. Далеко", - объяснил Путин. На что Ксения ответила, что она "специально в красном".

Ксения Собчак напомнила президенту о снятии главы ФСИН после скандала с публикацией видео о пытках в российских тюрьмах. Недавно в Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Журналистка объяснила, что она недавно вернулась из Иркутска, где продолжила изучать этот вопрос. Ее интересовало, получает ли президент РФ какую-то объективную информацию о назначении людей на руководящие посты.

Кроме того, Собчак интересовало, согласен ли президент с тем, что пытки в российских тюрьмах носят системный характер? Появилось ли у Путина свое личное эмоциональное отношение по этому делу?

Владимир Владимирович ответил, что, к сожалению, это проблема не только России. Это общемировая проблема: "Наверное, есть страны, есть такие учреждения, где все выглядит очень благостно... Мы говорим о развитии пенитенциарной системы, о строительстве новых учреждений... Построили же... Внешние условия содержания тоже имеют значение".

По поводу информации он подчеркнул, что опирается на разные источники. Ошибки, вероятно, возможны, ведь "жизнь сложна и разнообразна, ничего не поделаешь". В данном случае он опирался на данные следствия. Возбуждено 17 уголовных дел.

"Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного следователя, поэтому и разделили Следственный комитет и прокуратуру", - ответил он.

Владимир Путин напомнил, что в местах лишения свободы находятся люди, совершившие преступления, но это граждане России и "относиться к ним надо по-человечески".