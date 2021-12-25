"Голос-10": музыка Раймонда Паулса, Диме Билану - 40 и появление Варум
Второй полуфинал шоу "Голос" начался с поздравления Димы Билана. Артисту исполнилось 40 лет. Кресло Александра Градского по-прежнему осталось пустым.
Второй полуфинал шоу "Голос" начался с поздравления Димы Билана. Артисту исполнилось 40 лет. Кресло Александра Градского по-прежнему осталось пустым.
Поддержать полуфиналистов из команды Билана - Ильхома Тагирова и Ернара Садирбаева пришла Лариса Долина. Ходили слухи, что именно она займет место Александра Градского, но этого не произошло.
Видео: Лариса Долина, Ильхом Тагиров, Ернар Садирбаев
Ильхом Тагиров исполнил одну из самых популярных рождественских песен "Let it snow".
Видео: Ильхом Тагиров
Ернар Садирбаев исполнил песню эстонского артиста Яака Йоалы "Подберу музыку". Музыка Раймонда Паулса, слова - Андрея Вознесенского. Ранее в шоу "ДОстояние РЕспублики"ее исполнял Интарс Бусулис. В программе "Голос" она звучит в пятый раз.
Видео: Ернар Садирбаев
Команде Градского вновь помогали готовиться его дети, которые снова пришли в студию "Голоса", и ученица мэтра Александра Воробьева.
Татьяна Качурина исполнила народную песню "Во лугах". Она отметила, что невероятно переживала и не ожидала, что пройдет так далеко.
Видео: Татьяна Качурина
Алишер Каримов отметил, что он вспомнил главный совет мэтра - быть настоящим. Он исполнил песню "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось". В спектакле ее пел Николай Караченцов, который 24 года играл эту роль. В шоу "Голос" композиция исполнялась дважды, в "Голос. Дети" ее пела Анастасия Гладилина.
Видео: Алишер Каримов
Александр Волкодав из команды Пелагеи представил народную песню "Черный ворон".
Видео: Александр Волкодав
Юлия Кошкина исполнила знаменитый хит группы A-ha "Summer Moved On".
Видео: Юлия Кошкина
В команде Леонида Агутина оставались Элина Пан и Вячеслав Явкин. Поддержать участников пришла Анжелика Варум.
Видео: Анжелика Варум, Леонид Агутин, Элина Пан
Элина Пан исполнила знамениты хит группы ABBA "Thank You for the Music". Перед ее выступление Агутин заметил, что эта музыка звучала в его родном доме с самого детства.
Видео: Элина Пан
Вячеслав Явкин перенес шоу в мир диско. Он представил свою версию песни "Stayin’ Alive" группы Bee Gees.
Видео: Вячеслав Явкин
Видео: лучшие моменты шоу