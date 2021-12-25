"Голос-10": музыка Раймонда Паулса, Диме Билану - 40 и появление Варум

Поддержать полуфиналистов из команды Билана - Ильхома Тагирова и Ернара Садирбаева пришла Лариса Долина. Ходили слухи, что именно она займет место Александра Градского, но этого не произошло.

Видео: Лариса Долина, Ильхом Тагиров, Ернар Садирбаев

Ильхом Тагиров исполнил одну из самых популярных рождественских песен "Let it snow".

Видео: Ильхом Тагиров

Ернар Садирбаев исполнил песню эстонского артиста Яака Йоалы "Подберу музыку". Музыка Раймонда Паулса, слова - Андрея Вознесенского. Ранее в шоу "ДОстояние РЕспублики"ее исполнял Интарс Бусулис. В программе "Голос" она звучит в пятый раз.

Видео: Ернар Садирбаев

Команде Градского вновь помогали готовиться его дети, которые снова пришли в студию "Голоса", и ученица мэтра Александра Воробьева.

Татьяна Качурина исполнила народную песню "Во лугах". Она отметила, что невероятно переживала и не ожидала, что пройдет так далеко.

Видео: Татьяна Качурина

Алишер Каримов отметил, что он вспомнил главный совет мэтра - быть настоящим. Он исполнил песню "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось". В спектакле ее пел Николай Караченцов, который 24 года играл эту роль. В шоу "Голос" композиция исполнялась дважды, в "Голос. Дети" ее пела Анастасия Гладилина.

Видео: Алишер Каримов

Александр Волкодав из команды Пелагеи представил народную песню "Черный ворон".

Видео: Александр Волкодав

Юлия Кошкина исполнила знаменитый хит группы A-ha "Summer Moved On".

Видео: Юлия Кошкина

В команде Леонида Агутина оставались Элина Пан и Вячеслав Явкин. Поддержать участников пришла Анжелика Варум.

Видео: Анжелика Варум, Леонид Агутин, Элина Пан

Элина Пан исполнила знамениты хит группы ABBA "Thank You for the Music". Перед ее выступление Агутин заметил, что эта музыка звучала в его родном доме с самого детства.

Видео: Элина Пан

Вячеслав Явкин перенес шоу в мир диско. Он представил свою версию песни "Stayin’ Alive" группы Bee Gees.

Видео: Вячеслав Явкин

После голосования в финал юбилейного сезона шоу, который состоится 30 декабря, прошли: Ернар Садирбаев (команда Билана), Александр Волкодав (команда Пелагеи), Алишер Каримов (команда Градского) и Элина Пан (команда Агутина).