Влажность и плесень в квартире. Домоуправ своей вины не усматривает

Зимой образовывается толстый снежный покров, в том числе и на крышах домов. Таким осадкам совсем не рада Гита, квартира которой находится на последнем этаже пятиэтажного дома. Как только снег начинает таять, на потолке появляются капли воды, а стены квартиры становятся влажными.

По словам владелицы квартиры, уже второе Рождество она встречает в помещениях, которые плесневеют и стынут от влаги.

Плесневый грибок распространился в нескольких помещениях - на кухне, в жилых помещениях и в спальне ребенка. Для здоровья это очень опасно, так как споры и мицелий плесневого грибка - источник аллергенов, кроме того, они производят потенциально токсические вещества, способные вызвать различные заболевания дыхательных путей - бронхит, пневмонию, астму.

Владелица квартиры обращалась к домоуправу и в прошлом году, однако тщетно.

"Наша управляющая, которая управляет этими домами, в январе во время режима чрезвычайной ситуации квартиру не обследовала, так как, во-первых, 90% наших работников заболели в первую волну. Мы все переболели и это не было возможно технически", - рассказал глава Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde Сигнис Ринс.

В Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde указали, в 2020 году был проведен опрос жителей о необходимости провести техническое обследование жилого здания, а также оценить необходимость ремонта крыши. Однако отзывчивость получена не была.

"Мы не можем провести обследование в принудительном порядке, так как не получим на это финансирование",

- пояснил Ринс. В свою очередь владелица квартиры считает:

"Это аварийная ситуация. Если крыша отслужила свое и больше не функционирует, то это аварийная ситуация. Здесь мы не можем говорить о том, что владельцы о чем-то не договорились или за что-то не проголосовали.

Это проблема другой категории!"

Домоуправ отреагировал только тогда, когда Шефере-Штейнберга написала второе заявление по поводу влажности и плесени в квартире. Однако проверили в итоге не покрытие крыши, а техническое состояние ее квартиры.

Женщину обвинили в том, что в жилье слишком часто готовят и именно это приводит к влажности и плесени в квартире.

Передача 4. studija привлекла независимых экспертов в области недвижимости, направив им материалы с видимыми плесенью и влажностью в квартире.

"Очевидно, что крыша где-то течет",

- оценил строительный эксперт Раймонд Калунин. К такому же выводу пришел и председатель правления Big Bang Realty Оскар Зариньш: "Ответственность за эту ситуацию, как и финансовые затраты и обеспечение ремонта, должен взять домоуправ, управляющий. Так как это его задача - заботиться, чтобы у жителей таких проблем не было. (...) Здесь видно, чт ов дом течет вода и все".

Начальник Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde, после того как выслушал вердикт независимых экспертов, выразил готовность реагировать незамедлительно.

"Если [во время повторного обследования] будет констатировано, что действительно на крыше есть протечка, если идет с крыши вода, то мы напишем страховщикам, чтобы владелица квартиры могла обратиться в страховую компанию, и мы все потери компенсируем.

Определенно, заплатим", - пообещал глава предприятия.