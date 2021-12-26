"Так актерам не платили": Салтыкова о гонораре за "Брата-2", Бодрове и Балабанове

Ирина призналась, что до сих пор помнит тот поцелуй с Сергеем Бодровым. Но у них были только рабочие отношения. Актер был очень воспитанным, интеллигентным и сдержанным молодым человеком, а она - скромной. Кроме того, Сергей был женат.

"Я очень стеснялась, но он взял всю активность на себя", - вспоминает певица.

Известие о трагической гибели Сергея стало для нее настоящим шоком.

Что касается работы с Балабановым, тогда Салтыкова запросила у режиссера баснословный гонорар: "3 тысячи долларов за съемочный день". Всего было около 6 таких дней. Всем другим артистам платили гораздо меньше.

"Так актерам не платили", - заметила Ирина.

Салтыкова объяснила, что она дальше не продолжила кинокарьеру из-за отсутствия везения. Алексея Балабанова она считает гением: "Когда снимали фильм, я видела несколько вещей... Потом я увидела больше...".

Вся съемочная группа картины была любезной. Для них это была словно не работа, а кайф. Сам Балабанов был очень спокойным и внимательным. Ирине работать с ним было комфортно. С ее слов, режиссер был странным и немногословным, но очень творческим.