"Так актерам не платили": Салтыкова о гонораре за "Брата-2", Бодрове и Балабанове

"Так актерам не платили": Салтыкова о гонораре за "Брата-2", Бодрове и БалабановеВидео
Певица Ирина Салтыкова стала гостьей YouTube-шоу "Алена, блин!". Секс-символ 90-х вспомнила, как сыграла камео в культовой картине "Брат-2".
Певица Ирина Салтыкова стала гостьей YouTube-шоу "Алена, блин!". Секс-символ 90-х вспомнила, как сыграла камео в культовой картине "Брат-2".
Ирина призналась, что до сих пор помнит тот поцелуй с Сергеем Бодровым. Но у них были только рабочие отношения. Актер был очень воспитанным, интеллигентным и сдержанным молодым человеком, а она - скромной. Кроме того, Сергей был женат.
"Я очень стеснялась, но он взял всю активность на себя", - вспоминает певица.
Известие о трагической гибели Сергея стало для нее настоящим шоком.
Что касается работы с Балабановым, тогда Салтыкова запросила у режиссера баснословный гонорар: "3 тысячи долларов за съемочный день". Всего было около 6 таких дней. Всем другим артистам платили гораздо меньше.
"Так актерам не платили", - заметила Ирина.
Салтыкова объяснила, что она дальше не продолжила кинокарьеру из-за отсутствия везения. Алексея Балабанова она считает гением: "Когда снимали фильм, я видела несколько вещей... Потом я увидела больше...".
Вся съемочная группа картины была любезной. Для них это была словно не работа, а кайф. Сам Балабанов был очень спокойным и внимательным. Ирине работать с ним было комфортно. С ее слов, режиссер был странным и немногословным, но очень творческим.
Видео: Интервью с Ириной Салтыковой