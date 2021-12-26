Отдаст ли Рига легенду о первой рождественской елке эстонцам?

Директор портала BalticTravelnews.com Айвар Мацкевичс рассказал, что в кампанию были инвестированы большие средства. Она была направлена больше за границу, однако и у местных жителей был интерес к прохождению "Пути ели". "Конечно, время пандемии эту акцию немного разрушило", - отметил Мацкевичс.

В свою очередь продюсер Юрис Миллерс обеспокоен услышанным недавно на заседании думы, так как ему показалось, что в современную легенду о первой рождественской елке в Риге вмешалась далеко не только пандемия.

"Во время участия в заседании комитета культуры Рижской думы меня удивило, что Рига готова так легко отказаться от одной из немногих современных легенд города - о том, что первая рождественская ель была наряжена именно в Риге, а не в другом городе, например, Таллинне, который пытался выделить свою историческую связь с первой рождественской елкой.

Насколько я понял, была переписка между структурами думы по этой теме, и Live Riga ответила, что ей эта легенда больше не актуальна; будут думать о чем-то другим, и, если эстонцы хотят, пусть и забирают!" - отметил Миллерс.

Действительно ли мы эту легенду, которой так гордимся, теперь с легкостью отдадим кому-то другому?

Руководитель управления туризма Live Riga Иева Ласмане пояснила, что обе истории - как латышская, так и эстонская - существуют параллельно, так как и эстонцы рассказывают, что первая елочка была у них.

"Мы продолжим поддерживать эту историю, конечно, это не будет главным фокусом кампании, так как повторять кампанию, состоявшуюся десять лет назад, было бы неправильным. Мы больше постараемся сконцентрироваться на том, что в Риге происходит сейчас и что здесь доступно сейчас", - указала Ласмане.

Чем же Рига может привлечь туристов в зимний период? Принимая во внимание опыт мирового туризма, каждая легенда - краеугольный камень туризма.

Руководитель центра по исследованию туризма бизнес-школы Turība Эрик Лингеберзиньш подтвердил, что истории - один из приемов, как создается туристическое предложение. Например, легенду об озере Лох-Несс и Несси в Шотландии и тему троллей в Норвегии используют в предложениях различных туристических продуктов.

Вроде бы исторический факт первого украшения елки можно оспорить, но с другой стороны - кто в Норвегии видел живого тролля или в озере Лох-Несс чудовище Несси? И в конце концов - почему Санта Клаус десятилетиями встречает гостей в Лапландии, а Финляндия даже не думает отказываться от этой легенды?

"Нам нужно найти и предложить что-то уникальное, что мы можем выставить в виде визитной карточки рижского туризма.

На самом деле эта история о рождественской елке, по-моему, хорошо резонировала", - сказал Лингеберзиньш.

Вроде бы легенду о первой рождественской елке в самый далекий угол не убрали, однако в этом году о ней забыли окончательно, к сожалению, нет и единого видения и концепции Риги.

"Эту идею определенно можно оставить и развить, но, конечно, чтобы идея была жизнеспособной, должна быть какая-то точка связи. Если образуется эта связь между легендой и тем, что происходит сейчас, конечно, это можно использовать", - отметила Ласмане.