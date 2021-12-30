Быстрая и сытная солянка для послепраздничного утра

В программе "Готовь историю!" послепраздничную солянку приготовила фуд-блогер и мама троих детей Яна Медова .

"Это для меня вызов. Я никогда не готовила солянку", - призналась Яна.

Состав:

• 4 картошки;

• 5 маринованных огурцов;

• 200 г тушеной капусты;

• 3 луковицы;

• 6 охотничьих колбасок;

• 1 банка черных оливок;

• 1 литр томатного сока;

• 4 зубчика чеснока;

• лавровый лист;

• соль и перец по вкусу;

• петрушка или укроп;

• масло для жарки.

Приготовление:

Нарезать колбаски и слегка обжарить. После добавить лук, а через 2-3 минуты - морковь. Потушить все примерно 4-5 минут, затем добавить картофель и оставить на небольшом огне еще на 3 минуты.

Добавить маринованные огурцы, лавровый лист, тушеную капусту и оливки (со всей жидкостью). Соль, перец и сахар - по вкусу.

Кипятим воду и заливаем все кипятком. Оставляем на огне еще на 10 минут. Далее добавляем томатный сок, чеснок и ждем, пока суп начнет булькать.

Выключаем и даем настояться. Подаем со сметаной и свежей зеленью.

Приятного аппетита!