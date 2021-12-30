Быстрая и сытная солянка для послепраздничного утра

В программе "Готовь историю!" послепраздничную солянку приготовила фуд-блогер и мама троих детей Яна Медова.
Рецепт блюда создан совместно с Bonduelle.
Состав:
• 4 картошки;
• 5 маринованных огурцов;
• 200 г тушеной капусты;
• 3 луковицы;
• 6 охотничьих колбасок;
• 1 банка черных оливок;
• 1 литр томатного сока;
• 4 зубчика чеснока;
• лавровый лист;
• соль и перец по вкусу;
• петрушка или укроп;
• масло для жарки.
Приготовление:
Нарезать колбаски и слегка обжарить. После добавить лук, а через 2-3 минуты - морковь. Потушить все примерно 4-5 минут, затем добавить картофель и оставить на небольшом огне еще на 3 минуты.
Добавить маринованные огурцы, лавровый лист, тушеную капусту и оливки (со всей жидкостью). Соль, перец и сахар - по вкусу.
Кипятим воду и заливаем все кипятком. Оставляем на огне еще на 10 минут. Далее добавляем томатный сок, чеснок и ждем, пока суп начнет булькать.
Выключаем и даем настояться. Подаем со сметаной и свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Галерея: "Готовь историю!": Яна Медова