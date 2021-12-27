Слышали ли вы, что кола приходит на помощь, если вы переели или болит живот? Как программе Латвийского телевидения Revidents рассказал профессор, гастроэнтеролог Анатолий Данилан, кола не улучшает пищеварение, но ее можно пить после праздников, чтобы способствовать восстановлению организма.
Улучшает ли кола процессы пищеварения?
Как и минеральная вода, любимый сладкий лимонад содержит небольшое количество солей и минералов, которые могут помочь организму восстановиться на следующий день после праздника. Однако в отличие от минеральной воды этот напиток также содержит большое количество сахара, который помогает этим веществам лучше и быстрее усваиваться.
"В коле есть насосы - в виде глюкозы натрия. Натрий не принимается без глюкозы. В острый момент лучше пить колу, чем воду или минералку. Главное - потеря соли, а не воды", - рассказал Данилан.
Как подчеркивает профессор, в любом случае в обычные дни следует отдавать предпочтение воде, особенно людям с избыточным весом. Однако колу, безусловно, можно пить в острых ситуациях, например, после диареи, рвоты или во время жары, когда организму необходимо восстановить количество соли.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!