Улучшает ли кола процессы пищеварения?

Как и минеральная вода, любимый сладкий лимонад содержит небольшое количество солей и минералов, которые могут помочь организму восстановиться на следующий день после праздника. Однако в отличие от минеральной воды этот напиток также содержит большое количество сахара, который помогает этим веществам лучше и быстрее усваиваться.

"В коле есть насосы - в виде глюкозы натрия. Натрий не принимается без глюкозы. В острый момент лучше пить колу, чем воду или минералку. Главное - потеря соли, а не воды", - рассказал Данилан.

Как подчеркивает профессор, в любом случае в обычные дни следует отдавать предпочтение воде, особенно людям с избыточным весом. Однако колу, безусловно, можно пить в острых ситуациях, например, после диареи, рвоты или во время жары, когда организму необходимо восстановить количество соли.