Исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии строгого режима

Уже пять лет в СИЗО

Дело Дмитриева тянется уже пять лет, и все это время (за исключением двух с половиной месяцев) 66-летний исследователь сталинских репрессий провел в СИЗО.

Суд по обвинениям в изготовлении порнографии и хранении огнестрельного оружия в апреле 2018-го закончился оправданием Дмитриева по первому обвинению и незначительным наказанием по второму.

В июне 2018-го Дмитриев был арестован снова, и в суд ушло дело и о порнографии, и о насильственных действиях сексуального характера, и о хранении оружия (на самом деле - части старого ружья).

После двух лет слушаний в июле 2020-го суд постановил, что в эпизоде с насильственными действиями Дмитриев все-таки виновен. Но тогда судья Александр Мерков дал наказание "ниже низшего" порога, приговорив подсудимого к трем с половиной годам тюрьмы вместо запрошенных обвинением 15-ти.

Сторонники историка посчитали это фактическим оправданием, так как с учетом отсиженного под арестом он мог выйти на свободу уже в ноябре прошлого года.

В Верховном суде Карелии тот вердикт опротестовали и защита, и сторона обвинения. В сентябре 2020-го суд поддержал требования прокуратуры, постановив, что применять статью УПК, разрешающую давать наказание ниже определяемого статьей, не стоило, и увеличил тюремный срок по эпизоду, в котором Дмитриева признали виновным, до 13 лет.

Дело по так и недоказанным обвинениям в изготовлении порнографии ушло на новое рассмотрение, завершившееся сегодня.

История предыдущих двух дел

Как и предыдущие два процесса, третий был закрыт от публики и журналистов, так как предмет рассмотрения - отношения Дмитриева с приемной дочерью, которой еще не исполнилось 18 лет.

В декабре 2016 года в результате обыска в квартире историка на его компьютере были обнаружены фотографии девочки в обнаженном виде. Обыск был проведен на основании анонимного заявления о том, что Дмитриев фотографирует свою дочь в обнаженном виде.

Поиски не заняли у оперативников никакого времени, из чего защитники Дмитриева заключают, что полиция точно знала, где и что надо искать. Снимков было около 200.

Дмитриев называл их частью своеобразного "дневника здоровья" ребенка на случай каких-либо претензий в том, что за девочкой, у которой были проблемы в развитии, не ухаживают должным образом. Столь необычный способ контроля за состоянием ребенка он объяснил привычкой к фотодокументации, сложившейся за годы поисковых работ.

Но в следственное дело были включены лишь девять изображений, которые обвинители называли порнографией. На нескольких снимках девочка была в обнаженном виде, сидя в кресле, на других была сфотографирована промежность ребенка.