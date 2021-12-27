Видео ⟩ В Латвию в ящиках с бананами ввезли около 168 кг наркотиков. Их обнаружили в магазинах Maxima

23 декабря в полицию обратилась служба безопасности одной из торговых сетей, сообщив, что в Риге в двух торговых точках обнаружены пакеты с белым порошком в ящиках под бананами.

Управление по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с территориальными подразделениями полиции провело процессуальные действия, в результате которых было изъято 168 упаковок с веществом. Назначена экспертиза для точного определения изъятого вещества и его веса.

Также были проведены проверки во всех торговых точках конкретной розничной сети в Латвии, чтобы исключить возможность того, что коробки с подозрительным наполнением попали куда-либо еще.

Видео: В Латвию в ящиках с бананами ввезли около 168 кг наркотиков

В ходе расследования было проведено пять обысков, а также другие процессуальные действия.

Установлено, что конкретная партия бананов, в которой были обнаружены упаковки порошкообразного вещества, получена из Южной Америки. Все предприятия, получившие бананы из этой партии, идентифицированы и проверены, и предприятия активно сотрудничают с полицией.

В настоящее время ни одного задержанного по этому делу нет.

Учитывая, что расследование уголовного дела находится на начальной стадии, Государственная полиция в настоящее время воздерживается от дальнейших комментариев.

Как сообщалось, 8 января 2019 года на территории частного дома в Кокнесском крае был обнаружен груз с картонными коробками, отправленный из Эквадора. Несколько человек в составе организованной группы переправили через латвийскую границу 1758 килограммов кокаина, спрятав его в грузе бананов.

По этому делу нескольким лицам предъявлены обвинения, и в настоящее время дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции. Это самое крупное уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в истории Латвии.

Полиция: груз кокаина в ящиках с бананами мог быть "ошибкой логистики"

Предполагаемый груз кокаина, ввезенный в Латвию в ящиках с бананами из Южной Америки, мог быть "ошибкой логистики", заявил журналистам Сандис Радзиньш, начальник 2-го отдела управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции.

Радзиньш подтвердил, что конкретный груз бананов был получен из Южной Америки для продажи не только в Латвии, но и за рубежом. Он не назвал конкретные страны.

В настоящее время выдвигается несколько версий, и в зависимости от них планируется дальнейшее расследование. Необходимо понимать, предназначался ли груз для нашего рынка или это была логистическая ошибка, из-за которой этот товар попал в Латвию, отметил Радзиньш.

Если экспертиза подтвердит, что в ящиках с бананами находился кокаин, то это будет вторая по величине для Латвии партия кокаина после партии, обнаруженной 8 января 2019 года в Кокнесском крае.

Радзиньш похвалил владельцев торговой сети, которые оказали необходимую поддержку и активно сотрудничают со следствием.

Коробки с бананами, в которых, возможно, был кокаин, были найдены в магазинах Maxima

Торговой сетью, в которой обнаружили в коробках с бананами пакеты с белым веществом, была Maxima Latvija, сообщил LETA директор департамента корпоративных отношений SIA ​​Maxima Latvija Янис Бесерис.

"Maxima может подтвердить, что в грузовых ящиках двух магазинов была обнаружена упаковка неизвестного происхождения, о чем охранники немедленно сообщили ответственным органам национальной безопасности в соответствии с процедурой", - сказал Бесерис.

Он подчеркнул, что ведется расследование, в ходе которого торговец активно сотрудничает и предоставляет доступную компании информацию для выяснения обстоятельств дела.