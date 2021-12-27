Поправки в конституцию Беларуси: Лукашенко как отец нации и уступка Кремлю

"Никакого спроса на эти изменения и дополнения в Беларуси нет, - комментирует поправки в разговоре с Би-би-си белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. - Двадцать семь лет жизнь подавляющего большинства граждан Беларуси никак не пересекалась с конституцией. В начале ведь конституция была под премьер-министра Кебича. Потом Лукашенко переписал ее под себя целиком и полностью, проведя через сомнительные референдумы. Последние полтора года эта конституция вообще не работает. А это этого некоторые статьи не работали".

"Это точно будут обсуждать журналисты, политики, но не люди с тракторного и автомобильного, не домохозяйки и не предприниматели", - считает Лебедько.

Всебелорусское народное собрание

В новой версии конституции прописан пятилетний срок полномочий президента и норма о том, что "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", которой раньше не было.

Ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента. Таким образом, Лукашенко, в случае победы на очередных выборах, сможет стать президентом еще на два срока.

Однако некоторые аналитики считают, что главнее президента по новой конституции будет председатель ВНС.

Лукашенко предлагает ввести новый представительный орган, Всебелорусское народное собрание, которое в поправках называют высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь. Запланированная численность ВНС - 1200 человек. Срок полномочий одного состава - пять лет. Руководит собранием президиум с председателем.

ВНС по предложению президента будет давать согласие на применение армии за рубежом, перед ним ежегодно отчитывается премьер-министр, у него же есть право объявлять президенту импичмент, а также оценивать легитимность выборов и множество других полномочий.

В этой части конституция Лукашенко может кому-то напомнить обнуление сроков Владимира Путина и прошлогодние поправки к российской конституции, наделившие дополнительными полномочиями Госсовет. Тогда ряд экспертов видел в этом "казахский вариант транзита", полагая, что Путин готовит себе место председателя Госсовета.

Похожая версия возникает и в случае с Лукашенко и Всебелорусским национальным собранием, однако реального перераспределения власти поправки не предполагают.

"Создается такая трехмерная конструкция, когда к Совету республики, к палате представителей еще добавляется Всебелорусское народное собрание. Это трехэтажная конструкция, которая в нормальной ситуации имела бы отношение к одному однопалатному парламенту, - говорит Анатолий Лебедько. - Лукашенко пытается через это бюрократическое древо создать у кого-то ощущение, что здесь какие-то происходят перемены. Но это значит, грубо выражаясь, что некоторые люди из его окружения переедут со второго этажа на третий, или из кабинета с тремя окнами - в кабинет с четырьмя".

"Беларусь остается суперпрезидентской республикой", - заключает белорусский оппозиционный политик.